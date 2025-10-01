Rafael Cardozo se altera con Cachaza por confesar que su actual novio fue su crush: "Lo tenía en la cabeza"

Rafael Cardozo no pudo evitar alterarse en el programa "América Hoy", luego de enterarse que Cachaza confesó en redes sociales que su actual prometido, André Bankoff, fue su crush desde hace mucho tiempo. La revelación cayó como un balde de agua fría al brasileño, quien compartió más de diez años de relación con la modelo.

Rafael Cardozo incómodo con confesión de Carol Reali

En "América Hoy" se encendió la polémica luego de que se comentara la confesión de Carol Reali, quien reveló en redes que André Bankoff fue su crush desde hace años. La reacción más fuerte vino de Rafael Cardozo, quien no pudo ocultar su incomodidad al escuchar esas palabras, pues tuvo una relación con Cachaza de más de una década.

La confesión que sorprendió a todos. A través de su Instagram, Cachaza respondió a un seguidor cómo nació su historia con Bankoff.

"Yo siempre acompañé la carrera artística de André desde antes de venir a Perú, ¡él era mi crush de chibola! Bueno, primero hablamos un tiempo por redes, y luego nos conocimos en Brasil, él me invitó a cenar y desde ahí no dejamos más de vernos. Y ahora futura señora Bankoff", contó.

Rafael Cardozo, quien estuvo como invitado en "América Hoy", se enteró de la confesión de Cachaza en vivo. El comentario no pasó desapercibido y confesó sentirse dolido. El brasileño recalcó que, a pesar de todo, siempre se mantuvo respetuoso con la nueva relación de su expareja.

"Es impresionante así. Nosotros hombres siempre mantenemos perfil bajo, nunca fui contra André, jamás lo haría. Pero si yo hiciera un comentario así, Dios mío, me iban a dar con palo", dijo en vivo.

El ex chico reality aseguró que esta confesión le hizo replantearse su relación pasada. Incluso llegó a comparar la situación con una traición.

"Ahora yo creo que estoy equivocadísimo. Si tú me dices que estuvo 10 años conmigo, pero tenía un crush, y a la primera oportunidad se fue con el crush, fueron 10 años desperdiciados" , señaló con evidente molestia. "Mira, tener un crush por tanto tiempo, para mí es lo mismo que terminar contigo y regresar con el ex. Es como decir: 'Tengo él en la cabeza'" , recalcó.

Las conductoras del programa también opinaron sobre el tema. Ethel Pozo recordó cómo terminó la relación entre ambos. Por su parte, Edson Dávila no dudó en aconsejarle de manera directa.

"Recordemos que cuando terminaron, Rafael estaba llorando y Carol ya estaba saliendo con André. Imagínense ustedes que tu crush de chibola se te cruce en el camino, obviamente que... uff", comentó la hija de Gisela. "Tienes que ir al psicólogo", le dijo Edson.

Rafael dice que Cachaza conoció a su crush gracias a él

Cardozo no dejó pasar la oportunidad de recordar que fue él quien impulsó la carrera de Cachaza en el Perú. Según su versión, fue pieza clave para que la modelo alcanzara la popularidad que hoy disfruta y que, de no haber tenido esa fama, quizá nunca habría conocido a su actual pareja, André Bankoff.

"Cachaza triunfó acá, 100% méritos de ella, pero yo le di ese empujón y fui un puente para la oportunidad que ella supo construir. Creo que ella llegó a conocer a su crush gracias a Rafael Cardozo. Yo la conocí en Brasil, la traje a Perú, a 'Esto Es Guerra', tuve una reunión previa con Peter Fajardo y ahí empezó toda su carrera. Creo que de ahí se hizo conocida", aseguró con tono serio.

En conclusión, la revelación de Cachaza y la reacción de Rafael Cardozo volvieron a poner su historia en el centro de la atención mediática. Más allá de las diferencias y del rumbo que cada uno ha tomado, su relación de más de diez años sigue siendo tema de conversación y reflejo de cómo los romances del pasado pueden seguir marcando titulares en el presente.