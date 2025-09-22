Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Rafael Cardozo reapareció en 'América Hoy' tras revelarse la pedida de mano que André Bankoff le hizo a Carol Reali, más conocida como 'Cachaza'. El exintegrante de Esto es guerra fingió llorar al enterarse del compromiso de su exnovia y aseguró que se arrepentía de haberle pedido matrimonio tan tarde, ya que su relación no estaba pasando por su mejor momento.

Rafael cuenta detalles de su compromiso con Cachaza

En el programa América Hoy emitieron una nota sobre la pedida de mano que André le hizo a Carol en unas paradisíacas playas brasileñas, con un hermoso anillo. El momento quedó inmortalizado en fotos y videos, ya que contaron con varias cámaras y hasta drones.

Al ver las imágenes, Rafael no soportó y fingió estar llorando. Sin embargo, inmediatamente se repuso y dijo que quería darle un mensaje a los hombres, indicando que cuando él le pidió la mano a Carol, ya no estaban en su mejor momento, e instó a que no cometan ese error.

"Ya no estábamos bien al 100%. Ya estábamos en problemas en la relación. Entonces creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando todo esté bien", confesó.

Rafael dijo que le pidió la mano a Carol con la intención de mejorar las cosas, pero ahora cree que fue un error, ya que se dio cuenta de que el compromiso no iba a arreglar los problemas que estaban pasando. "No sirvió" , dijo.

Rafael se arrepiente de regalar anillo de $40,000 a Cachaza

El ex 'guerrero' comentó que invirtió un montón de dinero en comprar el anillo y organizar un viaje increíble para pedirle la mano a Carol, pero no llegó a buen puerto. Sin embargo, dijo que la pedida de André se ve mucho más realista, ya que su relación estaría en un buen momento.

Finalmente, indicó que Carol se sintió feliz cuando él le dio el anillo de compromiso, pero ya nada era igual. "¿Te arrepientes de haberle pedido la mano tarde?", le preguntó Giselo, a lo que Rafael respondió con un rotundo: "Sí, yo creo que no era el momento ideal", concluyó.

Es así que, Rafael Cardozo reconoció públicamente que pedirle la mano a Cachaza no fue la mejor decisión, pues su relación ya estaba deteriorada. Hoy, tras ver el compromiso de su exnovia con André Bankoff, asegura haber aprendido que el amor requiere tiempo y momento adecuados.