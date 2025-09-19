RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡NO SE GUARDA NADA!

Magaly Medina tras declaraciones de 'Neutro' sobre relación con Mayra Goñi: "A este chico le falta vivir"

Magaly Medina analizó las recientes palabras de 'Neutro', quien reveló que su relación con Mayra Goñi es la más larga que ha tenido.

Magaly Medina analizó las recientes palabras de 'Neutro' sobre su relación con Mayra Goñi.
Magaly Medina analizó las recientes palabras de 'Neutro' sobre su relación con Mayra Goñi. (Composición: La Karibeña)
19/09/2025

El streamer conocido como Neutro sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que mantiene una relación sentimental con la actriz y cantante Mayra Goñi. Durante una transmisión en la plataforma Kick, el creador de contenido confesó que su romance con la artista peruana está a punto de cumplir un año, noticia que no pasó desapercibida para la conductora Magaly Medina.

Magaly Medina cuestiona la actitud del streamer

En la reciente emisión del programa "Magaly Tv: La Firme" el video en el que Neutro cuenta, visiblemente entusiasmado, que su romance con Mayra Goñi es el más duradero que ha tenido de una forma aireada lo que llamó la a atención.

"Ustedes no saben, yo me voy para el año, es mi relación más larga porque yo tenía la famosa regla de los tres meses, porque yo convivía, hacía de todo en mis tres meses y recién ya voy 8 o 9, así ya casi un año, en enero sería casi un año, pero hay que vivir la vida, disfrutar, la vida es solo una", expresó Neutro durante la transmisión que rápidamente se hizo viral.

La conductora Magaly Medina dedicó un segmento para analizar las palabras del streamer. La periodista, conocida por su estilo directo, consideró que la relación parece más un momento de diversión que un compromiso formal.

"Tiene 21 años, ni modo que esté pensando en darle un anillo de compromiso a Mayra Goñi. A este chico todavía le falta vivir, está disfrutando de los sabores de ser conocido, de tener dinero, de estar en Kick, lo está disfrutando. Ya un año... en enero empezó todo en el verano, ahí los veíamos de poco en poco, ahora están por ahí", señaló Medina,

Yolanda Medina aconseja a Marisol tras enviar indirecta en redes: "Toma tu chela y relájate"
Lee también

Yolanda Medina aconseja a Marisol tras enviar indirecta en redes: "Toma tu chela y relájate"

Mayra Goñi sorprende a Neutro con regalo de lujo

A eso se suma que hace unas semanas durante un viaje a Tarapoto con un grupo de amigos, Mayra Goñi sorprendió a Neutro con un par de zapatillas de la marca norteamericana Amiri, modelo Crystal MA-1, valoradas en más de 5,350 soles, según el programa 'Amor y Fuego'. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente, mostrando la emoción del streamer al abrir la caja.

En el video, Neutro no pudo contener su alegría y respondió con un abrazo y un gesto de cariño hacia la actriz, lo que volvió a alimentar los rumores sobre un vínculo más allá de la amistad. La sorpresa se desarrolló en un ambiente privado, lejos de Lima, y captó la atención de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como un indicio de cercanía y afecto especial.

Mayra Goñi sorprende a streamer 'Neutro' al regarle zapatillas de 5 mil soles por su cumpleaños
Lee también

Mayra Goñi sorprende a streamer 'Neutro' al regarle zapatillas de 5 mil soles por su cumpleaños

En conclusión, con casi un año de relación, Neutro y Mayra Goñi se han convertido en una de las parejas más comentadas del entretenimiento peruano. Mientras el streamer disfruta de su éxito en plataformas digitales y la actriz continúa con sus proyectos artísticos, ambos parecen dispuestos a vivir el momento sin presiones.

Temas relacionados 'Magaly TV La firme' Espectáculos Mayra Goñi Neutro relación Streamer

Siga leyendo

Lo Más leído

Joven descubre insólito detalle en su DNI electrónico 3.0: ¿Qué pasó?

Youna descubre que su hija estudia en EE. UU. y enfrenta a Samahara Lobatón: "Triste enterarme por redes"

Lucía de la Cruz defiende a su hijo por S/8 mil que le depositaron por error: "Ni él ni yo estamos robando"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

Pamela López se habría metido en la relación anterior de Christian Cueva ¿Primero fue la amante?

últimas noticias
Karibeña