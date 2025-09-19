Magaly Medina tras declaraciones de 'Neutro' sobre relación con Mayra Goñi: "A este chico le falta vivir"

El streamer conocido como Neutro sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que mantiene una relación sentimental con la actriz y cantante Mayra Goñi. Durante una transmisión en la plataforma Kick, el creador de contenido confesó que su romance con la artista peruana está a punto de cumplir un año, noticia que no pasó desapercibida para la conductora Magaly Medina.

Magaly Medina cuestiona la actitud del streamer

En la reciente emisión del programa "Magaly Tv: La Firme" el video en el que Neutro cuenta, visiblemente entusiasmado, que su romance con Mayra Goñi es el más duradero que ha tenido de una forma aireada lo que llamó la a atención.

"Ustedes no saben, yo me voy para el año, es mi relación más larga porque yo tenía la famosa regla de los tres meses, porque yo convivía, hacía de todo en mis tres meses y recién ya voy 8 o 9, así ya casi un año, en enero sería casi un año, pero hay que vivir la vida, disfrutar, la vida es solo una", expresó Neutro durante la transmisión que rápidamente se hizo viral.

La conductora Magaly Medina dedicó un segmento para analizar las palabras del streamer. La periodista, conocida por su estilo directo, consideró que la relación parece más un momento de diversión que un compromiso formal.

"Tiene 21 años, ni modo que esté pensando en darle un anillo de compromiso a Mayra Goñi. A este chico todavía le falta vivir, está disfrutando de los sabores de ser conocido, de tener dinero, de estar en Kick, lo está disfrutando. Ya un año... en enero empezó todo en el verano, ahí los veíamos de poco en poco, ahora están por ahí", señaló Medina,

Mayra Goñi sorprende a Neutro con regalo de lujo

A eso se suma que hace unas semanas durante un viaje a Tarapoto con un grupo de amigos, Mayra Goñi sorprendió a Neutro con un par de zapatillas de la marca norteamericana Amiri, modelo Crystal MA-1, valoradas en más de 5,350 soles, según el programa 'Amor y Fuego'. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente, mostrando la emoción del streamer al abrir la caja.

En el video, Neutro no pudo contener su alegría y respondió con un abrazo y un gesto de cariño hacia la actriz, lo que volvió a alimentar los rumores sobre un vínculo más allá de la amistad. La sorpresa se desarrolló en un ambiente privado, lejos de Lima, y captó la atención de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como un indicio de cercanía y afecto especial.

En conclusión, con casi un año de relación, Neutro y Mayra Goñi se han convertido en una de las parejas más comentadas del entretenimiento peruano. Mientras el streamer disfruta de su éxito en plataformas digitales y la actriz continúa con sus proyectos artísticos, ambos parecen dispuestos a vivir el momento sin presiones.