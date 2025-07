Chechito descarta haber estado emocionado por colaborar con Leslie Shaw: "Tengo un público ganado"

Chechito no soportó que Leslie Shaw lo haya minimizado musicalmente y aseguró que nunca estuvo tan emocionado de grabar un tema junto a ella, ya que él tiene un público ganado en la chicha, mientras que Leslie estaría aprovechando su incursión en la cumbia para llegar a un público más popular.

Chechito expone chats con Leslie Shaw

Durante su presentación en el programa En la noche, habla, el cantante mostró chats privados con la rubia, donde ella le decía que hacer una colaboración juntos les sumaría mucho a ambos. "Una canción conmigo te iba a ayudar mucho", es una de las frases que Leslie le escribió a Chechito.

Ante ello, el intérprete de Te espero en el cielo minimizó una posible colaboración musical entre ambos, asegurando que eso no garantizaba un éxito, ya que depende de muchos factores, como la producción y la aceptación del público.

"Los feats tienen sus pros y contras. Favorecen también a varios artistas. Algunas veces uno colabora con alguien que está pegado, otras veces con alguien que no. La canción podía funcionar o no, nadie lo sabe. Eso depende de cómo se trabajaba la canción", dijo el cantante.

Chechito cuestiona la música de Leslie

Chechito también dijo que él siempre ha mantenido la humildad durante su carrera, ya que canta para el pueblo. "¿Me iba a ayudar a mí la canción? Yo ya tengo mi público ganado. Yo soy del pueblo y para el pueblo. La gente que me conoce y me sigue es gente que tengo ganada, y no pienso decepcionarla", agregó.

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando el conductor Ric La Torre le preguntó directamente por su frase "soy del pueblo y para el pueblo". "¿Tú crees que Leslie no es el pueblo y simplemente está utilizando la cumbia y géneros populares para llegar a donde, haciendo género urbano, no llegaba?", consultó.

Aunque Chechito no respondió directamente, le dio la razón a Ric. "Es la idea que tienes tú, la has sacado más rápido de mi cabeza. Creo que compartimos, ¿no?", dijo con picardía y sarcasmo.

De esta manera, Chechito dejó en claro que no necesita de colaboraciones para mantenerse vigente, pues su conexión con el público ya está consolidada. Aunque evitó atacar directamente a Leslie Shaw, dio a entender que su incursión en la cumbia es una estrategia para ganar popularidad. Con firmeza, reafirmó su identidad artística: "Soy del pueblo y para el pueblo".