'Cachaza' revela que el próximo año se casa por civil con André Bankoff: "Es el hombre ideal"

Carol Reali, más conocida como Cachaza, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Hace algunas semanas sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el actor brasileño André Bankoff, y ahora, durante su visita al Perú, reveló nuevos detalles sobre su esperada boda.

Cachaza da detalles de su matrimonio

En conversación con el programa América Hoy, la modelo contó que ella y su pareja ya planean casarse por civil el próximo año. La exchica reality comentó que ambos se encuentran enfocados en construir su hogar en Brasil, país donde desean establecerse definitivamente.

"Estamos viendo aún porque tenemos prioridades, queremos construir en Brasil, pero el civil sí o sí el otro año. La verdad que sigo viviendo el sueño despierta, fue hermoso y lo que estamos viviendo es muy lindo de verdad", expresó emocionada.

Carol relató también cómo vivió el romántico momento en el que André le pidió matrimonio. Según dijo, aunque ambos ya habían conversado sobre la posibilidad de casarse, su pareja se encargó de preparar una pedida de mano completamente sorpresiva y especial.

"Fue un sueño, la verdad. Él es la persona ideal, un compañero de vida. La sorpresa la esperaba un poco porque sí habíamos hablado del tema y conversamos respecto a formalizar y casarnos. Él es un hombre muy correcto, siempre tuvimos claro lo que queríamos: hijos también y una familia", afirmó con una gran sonrisa.

Cachaza responde a Rafael Cardozo

Durante la misma entrevista, la popular Cachaza fue consultada sobre las recientes declaraciones de su expareja, Rafael Cardozo, quien habría comparado su pedida de mano con la de André Bankoff. La modelo evitó entrar en polémicas y pidió dejar atrás cualquier tipo de comparación.

"Cada uno siguió su vida y él ahora también puede construir la suya. Yo creo que hay que quedarse con lo bonito que se construye de cada lado. Está de más hacer comparaciones, cada uno tuvo su manera de hacerlo, pero lo importante es que cada uno esté feliz con quien esté", afirmó con serenidad.

En conclusión, Carol Reali disfruta de una nueva etapa marcada por el amor y la estabilidad emocional. Con planes de boda y una vida en común junto a André Bankoff, la brasileña deja en claro que su prioridad es construir una familia y mirar hacia adelante. Lejos de las comparaciones con el pasado, Cachaza prefiere concentrarse en su felicidad actual y en el futuro