Rafael Cardozo se luce con su nueva saliente tras compromiso de Cachaza: "Mi corazón está feliz"

Tras el compromiso de Carol Reali 'Cachaza' con su pareja, ha causado que su ex Rafael Cardozo salga en televisión para hablar de su antigua relación. Ahora, reapareció junto a la joven arquitecta Evelyn Junca, con quien fue relacionado como su saliente desde hace meses.

Rafael Cardozo feliz con Evelyn Junca

En el programa 'Amor y Fuego', Rafael Cardozo fue entrevistado por los reporteros sobre las declaraciones de Cachaza donde contaba que su actual prometido fue su 'crush' todo el tiempo. Aunque no quiso opinar, también fue captado junto a la arquitecta Evelyn Junca. La joven fue relacionado al brasileño como su nuevo saliente hace meses, pero nunca se oficializó.

"Después de tiempo en Lima, te vemos bien acompañado de tu novia ¿Tu corazón cómo está? oficialmente tu relación con la señorita Evelyn", le preguntaron, y respondió: "Yo no he dicho nada. El problema de no decir nada, la gente me pone en mala situación, no sé si hablo o me quedo callado, de todas maneras quedamos mal".

Como se recuerda, el chico reality lleva meses sin oficializar su relación sentimental con la joven Evelyn Junca a pesar de haber sido vistos en varias ocasiones. Ahora, afirmó que su corazón se encuentra feliz como siempre, pero que enfocado en el trabajo.

"¿Son o no son pareja?", le pregunta, y Rafael dice: "Lo que se ve, no se pregunta". Ante la negativa, el reportero le consulta: "¿Entonces el corazón de Rafael está feliz?", y Cardozo responde con sinceridad: "Sí, como siempre y siempre enfocado en los negocios como siempre me ha gustado".

Sobre la relación de Cachaza

En "América Hoy" se encendió la polémica luego de que se comentara la confesión de Carol Reali, quien reveló en redes que André Bankoff fue su crush desde hace años. La reacción más fuerte vino de Rafael Cardozo, quien no pudo ocultar su incomodidad al escuchar esas palabras, pues tuvo una relación con Cachaza de más de una década.

"Ahora yo creo que estoy equivocadísimo. Si tú me dices que estuvo 10 años conmigo, pero tenía un crush, y a la primera oportunidad se fue con el crush, fueron 10 años desperdiciados" , señaló con evidente molestia

De esta forma, Rafael Cardozo ha comentado sobre la relación de su ex Carol Reali en medio de TV, donde muchos afirman sentirse dolido por el compromiso de Cachaza. Aún así, apareció junto a su nueva saliente Evelyn Junca afirmando sentirse con el corazón feliz.