Ale Balarezo, ex de Hugo García, arremete contra Isabella Ladera: "Fui su amiga y no tuvo códigos"

El romance de Hugo García e Isabella Ladera sigue dando de qué hablar. Esta vez, Ale Balarezo, ex de Hugo y ex amiga de la influencer venezolana, rompió su silencio y dejó claro que se siente traicionada. La modelo peruana no dudó en señalar que Isabella "no tuvo códigos de mujeres".

Ale Balarezo e Isabella Ladera eran amigas

Ale Balarezo, la ex de Hugo García, rompió el silencio y arremetió con todo contra Isabella Ladera, saliente del chico reality. La modelo peruana dejó en claro que se siente traicionada porque, antes de que Isabella iniciara un romance con Hugo, ambas mantenían una amistad.

De amigas a rivales. "América Hoy" reveló que Ale e Isabella eran más cercanas de lo que muchos imaginaban. En redes sociales aparecieron videos donde las dos bailaban juntas y se enviaban mensajes de cariño.

En uno de esos intercambios, Ale le escribió: "Eres la mejor, te amo", a lo que Isabella respondió con un afectuoso: "Hermosa mía".

Pero la relación de amistad se rompió. Una usuaria comentó en mayo de este año en una publicación de Ale en referencia al vínculo de Isabella Ladera y Hugo. Ella no se quedó callada y respondió con ironía.

"Isabella te quitó a Hugo", comentó la internauta. Ale contestó: "Se lo regaló". Esa frase encendió las redes y desató rumores de traición.

Ale tilda a Isabella de "sin códigos" por Hugo García

Para aclarar las especulaciones, una reportera de "América Hoy" le escribió a Ale Balarezo por Instagram. Aunque vive fuera del Perú, aceptó dar su versión y no se guardó nada.

"Hola, en verdad yo vivo lejos de Perú y no me gusta estar metida en polémica, menos involucrar a personas que estimo como Hugo", comentó.

Su declaración dejó claro que la molestia no es solo por Hugo, sino por la actitud de Isabella. Balarezo reveló que ya no considera parte de su círculo cercano a la modelo venezolana y la tildó de "sin códigos".

"Yo sí fui amiga de ella y sí me parece que no tuvo códigos de mujeres. Pero no quiero estar metida en todo esto porque la verdad que yo no vivo de polémica y quiero estar lo más alejada posible de esta chica Isabella, y no por Hugo, sino por todas las polémicas en la que ella está metida. Está fuera de mis valores", sentenció.

De esta manera, Isabella habría "serruchado" a su amiga Ale, pues ella y Hugo tuvieron un breve romance en 2021. Incluso se volvió a hablar de la modelo peruana poco después de que él terminara con Alessia Rovegno. Ahora, con las palabras de Alexandra Balarezo, la historia toma más fuerza.

Mientras tanto, Isabella Ladera sigue en el centro de la polémica. No solo por este triángulo amoroso, sino también por el reciente escándalo de su video íntimo, que la ha mantenido en titulares durante las últimas semanas.

En conclusión, la amistad entre Ale Balarezo e Isabella Ladera quedó en el pasado. Con gestos de cariño en redes y un romance que cambió el rumbo de todo, Ale dejó en claro que no habrá reconciliación. Con sus palabras, reveló los códigos que Isabella no respetó por Hugo García y marcó una distancia definitiva, encendiendo aún más la farándula peruana.