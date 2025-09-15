Hugo García sigue en Perú tras escándalo de Isabella Ladera y Janet suelta: "¿Por qué no está a su lado?"

Hugo García decidió permanecer en Lima aun cuando Isabella Ladera atraviesa la filtración de un video íntimo. Su permanencia en el país, en medio de la polémica, encendió comentarios en el programa "América Hoy". Janet Barboza aseguró que el ex chico reality debió viajar a Miami para acompañarla en un momento tan complicado.

Hugo García sigue en Perú mientras Isabella Ladera sufre

La modelo Isabella Ladera atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de la filtración de un video íntimo que incluso tendría una segunda parte. Mientras tanto, su pareja, el exchico reality Hugo García, permanece en Lima, algo que generó debate en el programa "América Hoy".

Isabella apareció en un live de Instagram devastada y llorando, asegurando que la situación la tenía con el alma rota. Mientras revisaba sus mensajes directos, recibió numerosos videos y palabras de preocupación de su familia, incluidos su abuela y sus tías, lo que aumentó su angustia.

Mientras la influencer pedía justicia, muchos se preguntaban si Hugo viajaría a Miami para apoyarla. Sin embargo, el deportista publicó una historia en Instagram.

Con un emoji de la bandera del Perú y la frase "Pa' limón", Hugo compartió en redes sociales una foto frente al espejo de un gimnasio, confirmando que todavía se encuentra en el país.

Mensajes que encienden rumores. Aunque la pareja no se ha pronunciado oficialmente, los seguidores notaron que ambos compartieron la misma frase en redes.

"Salud, porque lo demás se consigue", escribió Hugo. Minutos después, Isabella publicó exactamente lo mismo: "Salud, porque lo demás se consigue".

Además, García continúa luciendo la cadenita de tabla de surf. Según los fans, fue un regalo de cumpleaños de Isabella, lo que avivó las especulaciones de que su romance sigue, aunque a distancia.

Janet Barboza cuestiona a Hugo

En el set de "América Hoy", los conductores comentaron la ausencia de Hugo García junto a su novia en un momento tan delicado. Janet Barboza sostuvo que el modelo debería acompañar a Isabella Ladera, mientras que Valeria Piazza salió en su defensa.

"Si es el momento más difícil de Isabella Ladera, ¿qué hace Hugo García en nuestro país? ¿qué hace Hugo García en Perú?", cuestionó Janet Barboza. Valeria Piazza señaló: "Recordemos que Hugo García estuvo en Australia con una marca. Se ha ido trabajando y tampoco puede estar viajando todo el año. Hay que venir a Lima a facturar".

Janet Barboza recalcó que, en una situación tan delicada, lo natural sería que Hugo viaje para acompañar a su pareja y brindarle apoyo. Comentó que, incluso si el trayecto implica tiempo y esfuerzo, el gesto demostraría verdadero compromiso.

"Si es que tu pareja está pasando un momento tan difícil como este. Entonces hay que ser consecuentes ¿Qué hace tu pareja que no está a tu lado?... Un fin de semana. Miami está a cuatro horas, por Dios. Es como irse de acá a Ica. A mí me hace ruido que Hugo, en lugar de estar consolando a Isabella, esté en otro país", insistió Janet.

Valeria respondió que la relación aún es reciente y que no exige ese nivel de cercanía. Aun así, Janet sostuvo que si él asegura quererla, lo lógico sería que esté a su lado.

"No es una relación larga de años. Ellos recién se están conociendo, están saliendo. Es algo normal". Aun así, Janet remató: "Si alguien tiene un momento tan difícil como este, obviamente la persona que te pretende y dice amarte tendría que estar contigo. Por lógica nomás, digo yo, ¿no?".

En conclusión, mientras Isabella Ladera busca justicia tras la filtración de su video íntimo, las miradas están puestas en Hugo García. Su permanencia en Perú en lugar de acompañarla en Miami ha generado preguntas y críticas. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado si su relación atraviesa una crisis, pero los gestos en redes demuestran que, pese a la distancia, siguen conectados.