Patricio Parodi reclama sentirse usado por las mujeres: "Me ven como un pedazo de carne"

El chico reality Patricio Parodi ha incursionado como streamer en la plataforma de Kick. En los últimos meses, se le ha captado en constantes salidas a fiestas nocturnas y ahora, revela que hay mujeres que no se fijan en su 'corazoncito'.

Patricio Parodi afirma que mujeres lo usan

El programa de 'América Hoy' compartió parte de las declaraciones que dio Patricio Parodi durante una transmisión por su canal de Kick. El joven modelo empezó a contar sobre sus experiencias y sus salidas nocturnas. Es así como afirmó que en más de una ocasión se ha sentido utilizado por mujeres.

"Algo que por ejemplo me pasa, siento que a veces siento que me utilizan, me ven como un pedazo de carne. Las mujeres se olvidan que también soy humano, una persona que siente, tengo mis sentimientos, tengo mi corazoncito de pollo", expresó con mucha sinceridad ante su público.

Después, el chico reality comentó que es una persona como todos que tienen sentimientos. Revelando que también se quiere sentir deseado y no que lo llamen un 'princeso' como se ha revelado en las redes.

"Hoy estoy feliz, mañana puedo estar triste, hoy puedo reír o molestarme, mañana puedo llorar (...) Los hombres también necesitamos sentirnos deseados, no somos máquinas de dar, de tirar ganas y validación sin esperar nada a cambio", señaló.

Anima a que las mujeres den el primer paso

En esa misma línea, el querido 'Pato' también reclamó sobre la frase de 'princeso' por no afanar a una mujer en alguna salida o centro nocturno. Por ello, comenta sobre este estigma que se está viviendo. Además, afirma que las mujeres también pueden dar ese paso de proponer planes y no solo el hombre. Aunque, se declaró ser un 'princeso' como una forma de enfrentar.

"Hoy en día, se dice que si es que tú eres el hombre y no estás interesado o no estás detrás de la mujer, dicen que eres un princeso ¿Por qué estaría mal que la mujer dé el primer paso, que escriba o proponga planes? Hay gente que por ejemplo, hombres que no lo hacen y automáticamente se les denomina princesos, soy un princeso entonces", aseveró.

De esta forma, Patricio Parodi deja en claro que no solo los hombres son los que deben dar el paso, sino también las mujeres. Afirmando que también tienen sentimientos de por medio e incluso, reveló que en más de una ocasión se ha sentido usado.