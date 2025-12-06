Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

La relación entre Christian Cueva y Pamela López no ha sido buena desde que se separaron en medio de polémicas. En una reciente entrevista, la influencer reveló que el padre de sus hijos le volvió a escribir tras sus nuevos proyectos con Pamela Franco.

Cueva le escribió a Pamela López

Se conoce la mala relación que tiene Pamela López con Christian Cueva debido a su polémica separación por infidelidad y agresión. Ahora, llegaron a una conciliación para que el pelotero pueda pasar tiempo con sus hijos, comunicándose directamente con ella.

Es así como la nueva influencer reveló que el pelotero le escribió hace poco, después que se anunciara la gira 'Cervecero' que hará el 'Aladino' con Pamela Franco. En esta misma línea, revela que su expareja no ha visitado a sus pequeños desde hace casi un mes, y se comunicó con ella para solicitar verlos en este feriado largo.

"No sé de su vida. Me escribió ayer. Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés porque no los ve desde el 10 de noviembre, no sabe nada. No tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen alguna urgencia", dijo.

Sí puede hablar de Cueva

La influencer Pamela López ahora conocida como 'KittyPam', llegó al programa de 'Amor y Fuego' para comentar sobre su vida musical y del padre de sus tres últimos hijos. La señora fue consultada por los conductores sobre las aparentes restricciones que puso un juzgado para no mencionar al pelotero Christian Cueva, pero ella lo aclara.

"Es que no lo aclaró, creo que la gente no entendió la restricción fue para ambas partes, pero por un tema específico, no referirme al tema legal al proceso legal", señaló.

Así mismo, señala que fue el público y los conductores de televisión que mal entendieron lo que ordenó el fiscal y ella podrá referirse al padre de sus hijos en cualquier otra situación.

"A parte del show, la gente entendió que me habían puesto un bozal legal, (tú jugaste con eso entendí mal) entendiste mal. Fue él quien salió a hablar y yo lo aclaré, solo que la gente no entendió, era solo al proceso legal que mantenemos", expresó.

De esta manera, Pamela López reveló que mantuvo comunicación con Christian Cueva para que pueda ver a sus hijos. Recordemos que el pelotero está en Perú tras terminar su contrato con Emelec y que empezará una gira musical con Pamela Franco.