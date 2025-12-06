RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué dijo?

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

Por medio de una entrevista, Pamela López reveló que el padre de sus hijos, Christian Cueva, se comunicó con ella por WhatsApp luego que Pamela Franco anunciara su gira.

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió
Pamela López revela que Christian Cueva le escribió (Composición Karibeña)
06/12/2025

La relación entre Christian Cueva y Pamela López no ha sido buena desde que se separaron en medio de polémicas. En una reciente entrevista, la influencer reveló que el padre de sus hijos le volvió a escribir tras sus nuevos proyectos con Pamela Franco. 

Cueva le escribió a Pamela López

Se conoce la mala relación que tiene Pamela López con Christian Cueva debido a su polémica separación por infidelidad y agresión. Ahora, llegaron a una conciliación para que el pelotero pueda pasar tiempo con sus hijos, comunicándose directamente con ella. 

Es así como la nueva influencer reveló que el pelotero le escribió hace poco, después que se anunciara la gira 'Cervecero' que hará el 'Aladino' con Pamela Franco. En esta misma línea, revela que su expareja no ha visitado a sus pequeños desde hace casi un mes, y se comunicó con ella para solicitar verlos en este feriado largo. 

"No sé de su vida. Me escribió ayer. Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés porque no los ve desde el 10 de noviembre, no sabe nada. No tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen alguna urgencia", dijo. 

@farandulatb #pamelalopez #amoryfuego #viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #cristiancueva ♬ sonido original - farandulatb

Mónica Cabrejos vio el polémico video que separó a Samahara y Bryan: "Te rompería el corazón"
Lee también

Mónica Cabrejos vio el polémico video que separó a Samahara y Bryan: "Te rompería el corazón"

Sí puede hablar de Cueva

La influencer Pamela López ahora conocida como 'KittyPam', llegó al programa de 'Amor y Fuego' para comentar sobre su vida musical y del padre de sus tres últimos hijos. La señora fue consultada por los conductores sobre las aparentes restricciones que puso un juzgado para no mencionar al pelotero Christian Cueva, pero ella lo aclara. 

"Es que no lo aclaró, creo que la gente no entendió la restricción fue para ambas partes, pero por un tema específico, no referirme al tema legal al proceso legal", señaló

Así mismo, señala que fue el público y los conductores de televisión que mal entendieron lo que ordenó el fiscal y ella podrá referirse al padre de sus hijos en cualquier otra situación. 

Samahara Lobatón acusa a reporteros de empujarla cuando la entrevistaban: "Demasiados toscos"
Lee también

Samahara Lobatón acusa a reporteros de empujarla cuando la entrevistaban: "Demasiados toscos"

"A parte del show, la gente entendió que me habían puesto un bozal legal, (tú jugaste con eso entendí mal) entendiste mal. Fue él quien salió a hablar y yo lo aclaré, solo que la gente no entendió, era solo al proceso legal que mantenemos", expresó.

De esta manera, Pamela López reveló que mantuvo comunicación con Christian Cueva para que pueda ver a sus hijos. Recordemos que el pelotero está en Perú tras terminar su contrato con Emelec y que empezará una gira musical con Pamela Franco. 

Temas relacionados anunciar christian cueva Pamela Franco Pamela Lopez show

Siga leyendo

Lo Más leído

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Hija de Melissa Klug no reconoce a Abel Lobatón como su padre y él responde: "Concentrado en la final"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

últimas noticias
Karibeña