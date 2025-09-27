RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Lamentable!

Conductores de TV y actores se despiden de Camucha Negrete: "Te admiraré por siempre"

La partida de Camucha Negrete, primera actriz peruana, ha causado gran conmoción en el mundo artístico. Figuras como Rodrigo González y Gisela Valcárcel expresaron emotivos mensajes de despedida.

Artistas se despiden de Camucha Negrete
Artistas se despiden de Camucha Negrete (Composición Karibeña)
27/09/2025

La mañana de hoy, la comunidad de actores del Perú recibió una dura noticia. Camucha Negrete, la primera actriz, falleció a los 80 años, dejando un gran legado para futuras generaciones. Tras su muerte, varios presentadores de televisión y otras celebridades del medio lamentaron su partida con sentidos mensajes en redes sociales.

Famosos se despiden de Camucha Negrete

Una de las primeras personas en pronunciarse tras el fallecimiento de la primera actriz fue el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, quien a través de Instagram publicó un mensaje que refleja la profunda admiración que sentía por ella.

"Me quedo con este abrazo en el alma. Con tus generosas palabras y audios que ahora vuelvo a oír como una forma de sentir que no te has ido tan pronto", escribió en un inicio.

En el siguiente párrafo resaltó la gran profesional que fue y lo mucho que inspiró a decenas de personas que decidieron incursionar en el mundo artístico siguiendo sus pasos. Finalmente, expresó su admiración por Camucha y sus condolencias a los familiares y amigos más cercanos.

"Gracias por tu generosidad, por tu calidez, tu increíble ánimo, tu fuerza, tu profesionalismo, siempre contagiando e irradiando tu luz a quienes tuvimos el privilegio de conocerte y el gran legado que dejas en el mundo del entretenimiento. Una leyenda, te admiraré por siempre. A tu linda familia y al gaucho, los abrazo con el corazón", agregó.

Gisela Valcárcel también se despidió de Camucha con una publicación en Instagram. La exconductora de televisión lamentó su muerte y se solidarizó con sus familiares en este difícil momento, describiendo a la fallecida estrella como una mujer llena de sueños e ilusiones.

"Me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. ¡Uf! Nos deja como preguntándonos: ¿qué fue? Dios quiso acercar rápidamente a una mujer bella, hermosa por dentro y por fuera (...) Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo mi respeto y cariño", escribió la 'Señito'.

Gisela se despide a Camucha Negrete
Gisela se despide a Camucha Negrete

Es así que, Camucha Negrete será recordada como una de las grandes figuras de la actuación en el Perú. Su talento, profesionalismo y calidez humana marcaron a varias generaciones. Hoy, artistas y seguidores se unen en un mismo sentimiento de gratitud y nostalgia por una mujer que dejó huella en la televisión y el teatro, y que el los pr

