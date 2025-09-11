Yolanda Medina y Anelhí Arias protagonizan tenso cruce por Pamela Franco: "No encapsulemos la palabra amante"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

Anelhí Arias Barahona, expareja del salsero Dayron Martin ha vuelto a saltar en los medios luego de que se revelará un acercamiento entre el cubano y Pamela López, la aún esposa de Chrisitan Cueva. La ex modelo ha venido arremetiendo contra López diciendole que fue amante como Pamela Franco, quién ahora está con Cueva, pero estas comparaciones le costaron un tenso enfretamiento.

x

Durante la reciente emisión del programa "Ponte en la Cola", Anelhí abordó la supuesta intromisión de Pamela López en su relación con Dayron Martin y reiteró la comparación con Pamela Franco. Sin embargo, Yolanda Medina, amiga de Franco y panelista del espacio, intervino para frenar las declaraciones de la expareja del salsero.

"No pongamos como que la amante es Pamela Franco, acá hay un montón de mujeres que han sido amantes, no hay que encapsular el nombre de nadie. En su momento, si no lo dijiste, fue porque no quisiste. Cuando salió el problema debiste decirlo: di que fue la amante, pero no digas Pamela Franco", expresó Yolanda, visiblemente molesta.

Ante estas palabras, Anelhí ajustó su discurso y pidió disculpas, aunque enfatizó que un panelista debe ser imparcial: "Yo sé que es tu amiga. Se llevó el premio mayor Pamela Franco, ella es la TOP de acá de las amantes, fue amante ok, fue amante", manifestó Arias,

Esta situación dejó obviamente incomoda a Yolanda. Pese a eso mantuvo firme:

"Di que fue la amante, pero no digas Pamela Franco, si es mi amiga y la defiendo, porque a ti Pamela no te ha hecho nada".

Expareja de Dayron Martin revela intento de confrontación

Además, Anelhi relató un episodio en el que casi confronta a Pamela López por la situación con Dayron Martin. Según comentó, se dirigía a la residencia de la trujillana con dos amigos estilistas cuando fue detenida. Aseguró que Pamela seguía buscando a Dayron incluso después de que ella se reconciliara con él.

"Yo me habían dicho que él estaba con una chica y yo el nombre Pamela López lo tengo grabado. Yo viajé porque era demasiado tiempo y pedí la dirección de su casa, pero unos amigos estilistas le dijeron a Dayron para que me detenga", explicó Anelhí, mostrando la tensión que aún persiste entre las partes involucradas.

El enfrentamiento mediático entre Dayron Martin, Pamela López continúa generando polémica. Las declaraciones de Anelhí y la firme defensa de Yolanda Medina evidencian que los conflictos personales siguen vigentes y que, a pesar del paso del tiempo, las diferencias entre las protagonistas siguen alimentando titulares y debates en medios y redes sociales.