Pamela López se habría metido en la relación anterior de Christian Cueva ¿Primero fue la amante?

Según el programa 'Todo se filtra', Pamela López habría iniciado su relación con Christian Cueva siendo la amante, ya que durante ese tiempo el 'Aladino' tenía una novia.

Pamela López se habría metido en la relación anterior de Christian Cueva
11/09/2025

Desde hace unas semanas, Pamela López se viene enfrentando a varias personas que la señalan como la presunta 'amante' de otras personas. Ahora, unas fuentes de Trujillo señalan que la influencer se habría metido en la relación de Christian Cueva con una joven llamada Ingrid. 

¿Pamela López fue amante de Cueva?

Durante el programa 'Todo se filtra', el conductor Kurt Villavicencio reveló que varias personas de Trujillo les han informado que Pamela López se habría metido en la relación que Christian Cueva tenía hace varios años con una joven llamada Ingrid Moretto. Según informaron, la chica de aquel entonces vivía en Huamachuco

"Nos llegaron unos mensajes de Trujillo mencionando que Pamela López también fue una Pamela Franco, se habría metido en la relación de Cueva y Ingrid Moretto", informó la reportera en la nota compartida en TV. 

¿Lo acepta?

Ante estas especulaciones, la reportera del programa de TV fue en busca de la novia de Paul Michael para preguntarle sobre estos rumores. Es así como la famosa 'KittyPam' negó tales acusaciones, señalando que su relación con el 'Aladino' fue pública de manera inmediata. 

"No es verdad, pero quien te puede dar mayor detalles es el padre de mis hijos y nuestro entorno cercano en Trujillo (¿Crees que él te haya mentido diciendo que estaba soltero?) No lo creo y sería bien absurdo a estas alturas tocar ese tema porque han pasado 13 años. Si preguntas si creo, no creo porque nuestra relación fue bien expuesta", expresó.

Así mismo, Pamela López niega que el padre de sus hijos le haya mentido sobre su situación en aquel entonces. Además, que fueron los mismos familiares del futbolista quiénes le contaron sobre la joven Ingrid Moretto y habrían tenido una relación muy complicada antes de ella. 

"Yo sé de quién se trata, me contó sus papás de Cueva de una forma muy horrible para no decir otras cosas. Creo que fue su enamoradita allá en la sierra de Huamachuco, Eso no existe, no es verdad", señaló muy decidida a las cámaras de TV negando haber sido alguna vez la amante de alguien. 

De esta forma, los fuertes rumores sobre que Pamela López habría sido la amante del futbolista Christian Cueva cuando estaba con la joven Ingrid Moretto hace más de 13 años. Aunque, ella niega tales acusaciones de personas en Trujillo y reafirma que siempre fue una pareja oficial del 'Aladino' cuando iniciaron su noviazgo.

