Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, y Pamela López se cruzaron en evento: "Ahorita me voy"

Pamela López, ex de Christian Cueva, y Vanessa Pumarica, la exmejor amiga de Pamela Franco, estuvieron en un mismo evento en Lima. Ambas participaron en una campaña solidaria, pero su inesperado encuentro no pasó desapercibido para nadie por sus reacciones.

Pamela López y Vanessa Pumarica coincidieron en evento

La tensión se sintió en el aire cuando Pamela López, expareja de Christian Cueva, y Vanessa Pumarica, examiga cercana de Pamela Franco, coincidieron en un mismo evento en Lima. Las dos asistieron a la campaña solidaria "No me digas que espere por los niños con cáncer del Perú", pero su inesperado encuentro encendió las cámaras y dio que hablar.

Encuentro inesperado. La reportera de "América Hoy" no perdió la oportunidad y le preguntó a Pamela si le incomodaba la presencia de Vanessa, quien en su momento defendió con fuerza a Pamela Franco durante el escándalo con Cueva.

La respuesta fue breve pero segura: "No, no, no, no lo ubiqué, no lo ubiqué. Me dijeron que estaba por aquí, pero no la vi".

A pesar de esas palabras, las cámaras captaron a Pamela mirando de reojo a Pumarica, dejando claro que sí notó su presencia. Mientras tanto, Vanessa se sorprendió al enterarse de que Pamela estaba a solo metros.

"¿Estás acá?", dijo con cara de susto cuando la reportera le confirmó que López también era parte de la lista de invitados. "(Muchos creen que te estás corriendo de Pamela López) Ay, amiga, yo me he venido porque es un tema que para mí es lo más importante, el apoyo social, que es lo que yo hago en mis redes sociales", dijo Vanessa, un poco nerviosa.

Cuando le preguntaron si se atrevería a saludarla, dejó las cosas claras. Pamela, que estaba muy cerca, siguió caminando seria y sin intención de acercarse. Sin duda, las miradas de reojo hablaban por sí solas.

"Es que nosotras no tenemos nada en común. No somos amigas. No tenemos nada en común". Y agregó con una sonrisa incómoda: "(¿Te vas a tomar la foto cerquita de ella?) No, yo ahorita me voy, calladita. (¿Por qué te vas a ir? No te fugues) Me tomo la foto lejos, pues, ¿no? No quiero incomodar, tampoco".

Pamela marca distancia y Vanessa no se disculpa

Luego, la reportera le preguntó a Pamela si aceptaría una amistad con Vanessa. La ex de Christian Cueva fue tajante: no piensa en un vínculo así. También recordó cuando Pumarica habría acompañado a Pamela Franco en supuestos encuentros con el futbolista y afirmó que nunca ha mentido. Al ser consultada por unas disculpas, dijo que las aceptaría, aunque con reservas.

"No (aceptaría una amistad), no hay forma, no tiene ni pies ni cabeza... Dudo mucho que tenga esa valentía de poder pedir disculpas, porque eso no solamente hablaría de una persona humilde, sino de una persona con valores. Yo lo dudo, pero si en el hipotético, remoto caso que suceda, pues sí, nadie acá no estamos para juzgar", destacó Pamela.

Por su parte, Vanessa dejó claro que no piensa acercarse ni pedir disculpas. Aseguró que solo fue una tercera persona en la historia y no tiene nada de qué arrepentirse.

"No, las cosas pasan y listo. No tendría por qué pedirle disculpas de nada. Yo no he sido la pareja ni nada. Yo he sido simplemente un tercero y no tendría por qué pedirle disculpas", sentenció.

En conclusión, el cruce dejó en claro que, aunque compartieron el mismo evento solidario, Pamela López y Vanessa Pumarica mantienen una distancia que va mucho más allá de unos cuantos metros. Ambas dejaron a todos los presentes con la intriga de si algún día se darán la mano o seguirán ignorándose para siempre.