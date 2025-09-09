Vanessa Pumarica a Pamela Franco tras confirmar su distanciamiento: "Tú hiciste nuestra amistad mediática"

La relación de amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica parece haber llegado a su fin. La cantante de cumbia reveló hace unos días que decidió alejarse de su amiga de años porque, según ella, Pumarica estaría buscando notoriedad con comentarios que afectan su relación con Christian Cueva. Sin embargo, la respuesta de Vanessa no tardó en llegar y dio propia versión de los hechos.

Vanessa Pumarica responde a Pamela Franco

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', Vanessa Pumarica fue consultada sobre las declaraciones de Pamela Franco, quien había confirmado públicamente su distanciamiento. Lejos de mostrarse sorprendida, Vanessa aseguró que la exposición de su amistad siempre vino de parte de la propia Pamela.

"Es cierto que la mediática es ella, pero ella hizo que nuestra amistad sea mediática. Hizo que me sentara en un programa que se llama 'Todo se filtra' y que hablara, o cuando salía a disparar lo hacía porque sentía camino y era mi amiga. Por eso cada que tiene un problema van los reporteros y me buscan", explicó Pumarica.

Asimismo, señaló que sus declaraciones sobre la supuesta llamada de Christian Cueva a Pamela López, exesposa del futbolista, serían el verdadero motivo detrás del distanciamiento. En su versión, siente que fue utilizada y lamentó la manera en la que terminó la relación amical.

"Yo fui la tonta que utilizaron para acercarse, unirse y ya... Si ella está depurando, yo la felicito porque espero que sea de ella y de verdad salga de ella. Yo la conozco hace 15 años", expresó con firme

Opinión sobre el chip de Christian Cueva

En medio de la entrevista, Vanessa Pumarica también fue consultada sobre las versiones que señalan que Christian Cueva habría recurrido a un tratamiento con chip para mejorar su libido. Fiel a su estilo frontal, respondió que no permitiría que su pareja utilice este tipo de métodos, ya que alteran de manera artificial la testosterona.

"Yo no dejaría que se ponga ni microchip ni chip. Yo sí me pongo todo, pero si es su naturaleza de ellos, con nosotros es diferente", aseguró.

De esta manera, la ex amiga de Pamela Franco no solo defendió su postura frente a la polémica, sino que también dejó entrever que la relación entre ambas atraviesa un quiebre difícil de revertir.

En conclusión, el conflicto entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica confirma que las diferencias personales y los problemas mediáticos alrededor de Christian Cueva han afectado amistades cercanas. Mientras Pamela asegura que decidió alejarse por motivos propios, Vanessa considera que fue utilizada y ahora paga las consecuencias.