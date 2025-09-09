RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡NO SE GUARAD NADA!

Vanessa Pumarica a Pamela Franco tras confirmar su distanciamiento: "Tú hiciste nuestra amistad mediática"

La cantante asegura que la mediática fue Pamela Franco y critica que ahora se aleje de la amistad que ella misma expuso públicamente.

Vanessa Pumarica le respondió a Pamela Franco luego de que descartara su amistad.
Vanessa Pumarica le respondió a Pamela Franco luego de que descartara su amistad. (Composición: La Karibeña)
09/09/2025

La relación de amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica parece haber llegado a su fin. La cantante de cumbia reveló hace unos días que decidió alejarse de su amiga de años porque, según ella, Pumarica estaría buscando notoriedad con comentarios que afectan su relación con Christian Cueva. Sin embargo, la respuesta de Vanessa no tardó en llegar y dio propia versión de los hechos.

Vanessa Pumarica responde a Pamela Franco

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', Vanessa Pumarica fue consultada sobre las declaraciones de Pamela Franco, quien había confirmado públicamente su distanciamiento. Lejos de mostrarse sorprendida, Vanessa aseguró que la exposición de su amistad siempre vino de parte de la propia Pamela.

"Es cierto que la mediática es ella, pero ella hizo que nuestra amistad sea mediática. Hizo que me sentara en un programa que se llama 'Todo se filtra' y que hablara, o cuando salía a disparar lo hacía porque sentía camino y era mi amiga. Por eso cada que tiene un problema van los reporteros y me buscan", explicó Pumarica.

Asimismo, señaló que sus declaraciones sobre la supuesta llamada de Christian Cueva a Pamela López, exesposa del futbolista, serían el verdadero motivo detrás del distanciamiento. En su versión, siente que fue utilizada y lamentó la manera en la que terminó la relación amical.

"Yo fui la tonta que utilizaron para acercarse, unirse y ya... Si ella está depurando, yo la felicito porque espero que sea de ella y de verdad salga de ella. Yo la conozco hace 15 años", expresó con firme

Pamela Franco responde a Vanessa Pumarica: "Voy depurando las cosas que me hacen mal"
Lee también

Pamela Franco responde a Vanessa Pumarica: "Voy depurando las cosas que me hacen mal"

Opinión sobre el chip de Christian Cueva

En medio de la entrevista, Vanessa Pumarica también fue consultada sobre las versiones que señalan que Christian Cueva habría recurrido a un tratamiento con chip para mejorar su libido. Fiel a su estilo frontal, respondió que no permitiría que su pareja utilice este tipo de métodos, ya que alteran de manera artificial la testosterona.

"Yo no dejaría que se ponga ni microchip ni chip. Yo sí me pongo todo, pero si es su naturaleza de ellos, con nosotros es diferente", aseguró.

Pamela Franco sobre la salida de Christian Cueva con sus hijos: "Comparto esa felicidad"
Lee también

Pamela Franco sobre la salida de Christian Cueva con sus hijos: "Comparto esa felicidad"

De esta manera, la ex amiga de Pamela Franco no solo defendió su postura frente a la polémica, sino que también dejó entrever que la relación entre ambas atraviesa un quiebre difícil de revertir.

En conclusión, el conflicto entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica confirma que las diferencias personales y los problemas mediáticos alrededor de Christian Cueva han afectado amistades cercanas. Mientras Pamela asegura que decidió alejarse por motivos propios, Vanessa considera que fue utilizada y ahora paga las consecuencias. 

Temas relacionados 'Magaly TV: La firme'. christian cueva Espectáculos Pamela Franco Pamela Lopez Vanessa Pumarica

Siga leyendo

Lo Más leído

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mil para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Ítalo Villaseca revela su verdad sobre la pérdida del bebé con Greissy Ortega: ¿Qué dijo?

Pamela López sobre pensión de 12 mil soles de Christian Cueva: "La que es mamá va a entender"

Abogada de Cueva confirma que juicio por difamación contra Pamela López continúa: "Se está trabajando en ello"

últimas noticias
Karibeña