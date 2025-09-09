¡Se defiende! Beéle niega haber difundido video privado con Isabella Ladera y anuncia medidas legales

La difusión de un video privado entre Beéle e Isabella Ladera ha generado revuelo internacional, ya que la influencer acusó indirectamente al cantante de haber difundido dicho material. Sin embargo, el intérprete colombiano salió a defenderse y, mediante la firma de abogados que lo representa, negó haber participado en la filtración o difusión del video.

Beéle se limpia tras filtración de video con Isabella

La tarde de ayer, Isabella confirmó que había sido víctima de una vulneración a su privacidad y dejó entrever que habría sido Beéle quien se encargó de difundir un video que corresponde a su intimidad. Sin embargo, hace unos minutos los dos bufetes de abogados del cantante se pronunciaron en redes sociales.

"Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación . Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", escribieron los equipos legales de Beéle, Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC.

Asimismo, en la publicación se menciona que ya han tomado acciones legales, tanto en Colombia como en Estados Unidos, para frenar la difusión o comercialización del video. Además, se realizará una investigación para dar con los responsables de la filtración.

"Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión", indicaron.

Beéle niega haber filtrado video con Isabella Ladera

Finalmente, resaltaron que la difusión del material audiovisual podría afectar la trayectoria artística de Beéle, de quien señalaron que también se han vulnerado sus derechos a la privacidad e intimidad.

Hugo García defiende a Isabella

La tarde de ayer, la influencer venezolana utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado en el que acusaba directamente a Beele de haber difundido el video, pues aseguró que solo ambos tenían acceso al material y que nunca debió hacerse público.

La publicación de Isabella tuvo gran alcance y en cuestión de horas sumó miles de reacciones. Los comentarios se dividieron entre positivos y negativos, ya que mientras algunos respaldaban la denuncia de Isabella, otros la criticaban y hasta hicieron fuertes acusaciones en su contra.

Sin embargo, quien estuvo de su lado desde un inicio fue Hugo García, quien no dudó en dejar un comentario de apoyo para la venezolana. El ex chico reality dejó claro que sus sentimientos por Isabella no cambiarán, pase lo que pase.

"No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Isabella", escribió Hugo García en los comentarios de la publicación.

Es así que, Beéle busca limpiar su imagen y proteger su trayectoria internacional. Mientras tanto, Isabella insiste en que sus derechos fueron vulnerados, y ambos enfrentan una batalla mediática y legal que recién comienza, con la atención puesta en las investigaciones correspondientes.