¿Muy cercanos?

'Peluchín' decepcionado al leer los chats entre Maju Mantilla y productor: "¿Por qué lo llama de 'amor'?"

Por medio de su programa, Rodrigo González reveló que en las conversaciones Maju Mantilla habría llamado 'amor' al productor Cristian Rodríguez Portugal.

'Peluchín' decepcionado al leer los chats entre Maju Mantilla y productor
'Peluchín' decepcionado al leer los chats entre Maju Mantilla y productor (Composición Karibeña)
11/09/2025

El aún esposo de Maju Mantila, Gustavo Salcedo, ha revelado que la madre de sus hijos habría tenido una conversación indebida con su productor Cristian Rodríguez Portugal. Ahora, el popular 'Peluchín' reveló que al leer los chats de la modelo observa que lo llama de 'amor'.

Rodrigo revela la conversación entre Maju y productor

Hace unas semanas, Gustavo Salcedo reveló su separación de Maju Mantilla tras doce años de relación amorosa. Aunque, al inicio no dijeron nada sobre la razón del fin de su matrimonio, ahora el ex deportista ha revelado que estaría vinculado a conversaciones que encontró entre su aún esposa y su productor de TV. 

En el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre tuvieron acceso a las conversaciones donde al leerlo quedaron sorprendidos por el nivel de confianza que hay entre los involucrados. 

"Mira cómo coordinan de comprar cosas, piqueos: 'no sé si será mucho compromiso para ti'. Aparte, ¿por qué lo llama de 'amor'?. Yo si te digo 'cielura', 'amor', peor no en ese plan ¿no? Yo habló así a la producción, pero creo que Maju le habla así a su productor", expresó 'Peluchín'. 

¿La ex reina de belleza lo buscaba?

Después, el mismo conductor de TV comenta sobre la insistencia de la modelo con el productor dejando entrever que ella lo buscaba o insistía para verse. En esta línea, expresa su apoyo a Gustavo Salcedo por las conversaciones comprometedoras e inadecuadas entre compañeros de trabajo. 

"Ella también insiste, ella también le dice: 'No que nos podíamos ver'. Ella lo busca, ella está ahí de buscona. Esto, para cualquier marido que ve esta conversación es indisimulable (...) Hablan de que ya tengo ganas de verte, abrazarte (...). Él no es el productor general, es un productor periodístico", agregó. 

También comentaron que el productor Cristian Rodríguez Portugal se ha mostrado en redes sociales con su propia familia luciendo felices. Alzando más las sospechas de infidelidad de ambos hacia sus respectivas parejas. 

"Ese productor tiene pareja y tiene un hijo con esa pareja. He visto una foto de ellos, en lo que parece ser por la edad y por los momentos, este último año nuevo, juntos, como una familia feliz", dijo. 

De esta forma, Rodrigo González quedo decepcionado por las acciones de Maju Mantilla ya que la defendió sin dudar cuando anunciaron el fin de su matrimonio. Ahora, pone en duda la fidelidad de la modelo hacia su pareja Gustavo Salcedo tras leer las conversaciones de ella con el productor.

