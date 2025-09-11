¿Obligada? Flor Polo revela que le exigieron pagar 15 entradas para participar en el Miss Mundo Latina Perú

La farándula vuelve a apuntar sus reflectores al Miss Mundo Latina Perú. Esta vez, Flor Polo reveló en "América Hoy" que para poder participar en el certamen tuvo que pagar de su propio bolsillo varias entradas. La hija de Susy Díaz contó en vivo que el concurso le exigió vender boletos como condición para competir.

Flor Polo cuenta que le impusieron comprar entradas

¡Nueva polémica en el Miss Mundo Latina Perú! Flor Polo encendió las alarmas al contar en "América Hoy" que para poder participar en el certamen tuvo que comprar entradas de su propio bolsillo, una exigencia que, según ella, era obligatoria para no quedar fuera del concurso. La hija de Susy Díaz reveló que esta experiencia no solo le costó dinero, sino también oportunidades laborales.

Se arrepiente de la experiencia. Durante la secuencia "Mitos y Verdades", Ethel Pozo lanzó la pregunta que abrió el debate, Flor no dudó en sincerarse sobre su experiencia en el Miss Mundo Latina Perú.

"(¿Es mito o verdad que te arrepientes de haber participado en el Miss Mundo Latina Perú?) Verdad, es que perdí muchas oportunidades, muchas marcas se me fueron. Salí de ese concurso y dieron bastante trabajo", confesó.

Sorprendida, Valeria Piazza comentó que eso era raro, pues normalmente si ganas un concurso de belleza, las marcas te buscan. Flor explicó que en su caso no fue así.

"Pero, Florcita, cuando eres la reina, ¿no es al contrario, que las marcas te buscan, quieren trabajar contigo?", mencionó la ex Miss Perú. Flor señaló: "No sé, lo que pasa que también no tenía tiempo y no podía, o sea que le dediqué el 100% (al concurso)", señaló.

El pago que nadie esperaba. La conversación subió de tono cuando Janet Barboza preguntó si había invertido dinero en el concurso. Flor sorprendió a todos en el set al afirmar que llegó a comprar sus propias entradas pues el certamen le impuso una condición para participar.

"(¿Invertiste mucho dinero en el concurso?) Por supuesto que sí. Claro, compré mis entradas", señaló la influencer. Edson reaccionó asombrado: "¿Perdón, perdón?", mientras Ethel pedía más detalles. Flor reveló: "Me hicieron pagar como 15 invitaciones. Y me dijeron que si no pagaba mis invitaciones, no iba a poder participar en el concurso. (¿Eso es así?) De verdad es cierto, no puedo mentir".

Entradas caras y pérdida de dinero

Al ser consultada por el precio de las entradas, Flor Polo contó que llegaron a costar hasta 150 soles. Admitió que incluso tuvo que poner dinero de su propio bolsillo, porque no logró vender todas las que la organización le exigía.

"Cada entrada, una entrada VIP estaba 150 y la normal 100". Ethel comentó sorprendida: "Pero, Florcita, además, comprabas, invertías 15 entradas y no tenías 15 personas viéndote". Flor admitió que tuvo que cubrir el gasto: "Por supuesto, tuve que agarrar y ver cómo hacía y aparte no vendí todas y tuvo que salir de mi bolsilla", dijo con resignación.

Edson Dávila no lo podía creer y comentó que, con razón, Susy Díaz estaba en contra de la participación de su hija en el certamen. Flor agregó que la presión del Miss Mundo Latina Perú fue aún mayor.

"No puede ser, Florcita, te fuiste a pérdida. Con razón Susy se quejó", bromeó Edson. "(¿Obligada porque si no, no participas?) Claro, así fue. (¿Y a quién se las vendiste? A mi familia, a mis amistades, a todos, porque me tenían escribiendo y me decían, por favor, si no vendes las 20 entradas, no vas a poder participar. Eran 20 entradas", reveló la hija de Susy Díaz.

En conclusión, la confesión de Flor Polo dejó a todos en shock. Lo que parecía un simple certamen de belleza terminó siendo, según su testimonio, una experiencia costosa y poco gratificante. Con esta revelación, la hija de Susy Díaz dejó al descubierto las supuestas exigencias económicas que enfrentó en el Miss Mundo Latina Perú, un detalle que pocos conocían.