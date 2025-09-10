RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se acabó definitivamente!

Pamela Franco niega haberse alejado de Vanessa Pumarica por Christian Cueva: "Mis amistades son pocas"

En una entrevista, Pamela Franco aclara que no terminó su amistad con Vanessa Pumarica por su pareja Christian Cueva, como ha declarado la empresaria.

10/09/2025

Desde hace muchos años, Pamela Franco y Vanessa Pumarica han tenido un fuerte lazo de amistad, pero todo acabó hace unos meses. Ahora, la cantante de cumbia señala que Christian Cueva no tuvo nada que ver con esta separación. 

¿Cueva no tiene la culpa del distanciamiento entre Franco y Pumarica?

A través de una entrevista, Vanessa Pumarica afirmó que su distanciamiento con su ex amiga Pamela Franco se debe a que Christian Cueva no le gustó lo que ella comentaba y aconsejaba a la cantante. Ante esas declaraciones, la artista salió a responderle afirmando que tiene la voluntad propia de tener su decisiones sin la influencia de nadie. 

"Ni él tendría que dejar sus amigos por mí, ni yo. Entonces, tengo muy claro lo que quiero, lo que tengo al costado y no solamente estoy hablando de Christian, sino también de mis amistades, que son muy pocas", expresó en la entrevista con 'Amor y Fuego'. 

Así mismo, decidió mandar una mensaje directamente a su ex amiga tras verla en varios programas de TV. Además, dejó en claro que no volvería a retomar su amistad con la empresaria, a pesar de que fueron amigas por 15 años. 

"Ella sabe por dentro, yo creo que el tiempo le va aclarar muchas cosas a ella. (¿En algún momento podrán conversar nuevamente ustedes o ya no?) No", señaló la joven. 

¿Pamela Franco está siendo influenciada?

De igual manera, Vanessa Pumarica fue entrevistada a la salida de un restaurante donde comentó que Pamela Franco sí estaría siendo influenciada por su pareja debido a que está en enamorada. Aunque, señaló que solo trataba de aconsejarla como amiga, pero le desea lo mejor en su vida y que le vaya bien en todo. 

"Influenciar, está enamorada, pero hay una frase que siempre decía mi madre 'el tiempo es sabio'. Yo en algún momento la apoyé y cumplí como amiga. Entonces, si no es recíproco doy un paso al costado nada más. Le deseo lo mejor si ella considera dar todo por una relación, entonces la felicito y que le vaya bien de todo corazón", dijo.

De esta manera, tanto Pamela Franco como Vanessa Pumarica ha anunciado que su amistad se ha acabo por completo después de 15 años. Al parecer, Christian Cueva habría logrado romper este fuerte vinculo de las amigas, aunque la cantante niega que el pelotero tuvo algo que ver en su decisión de distanciamiento. 

