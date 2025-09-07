RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡NO SE QUEDÓ CALLADA!

Pamela López sobre rumores de un posible embarazo con Paul Michael: "Siempre habla de tener un hijo"

La todavía esposa de Christian Cueva reveló que su joven pareja no deja de insistirle en la idea de convertirse en padres nuevamente y tener un quinto hijo.

Pamela López y Paul Michael fueron sorprendidos por tarotista con la carta del embarazó. ¿Qué dijeron?
Pamela López y Paul Michael fueron sorprendidos por tarotista con la carta del embarazó. ¿Qué dijeron? (Composición: La Karibeña)
07/09/2025

Pamela López y su joven pareja, Paul Michael, conocido por su carisma y apodo 'colágeno', visitaron el set del programa de 'La Chola' para dar detalles de su romance, que ha generado gran atención mediática. La pareja se mostró tranquila y con ganas de aclarar rumores, dejando evidente la química que existe entre ambos, pese a las críticas que han recibido desde que oficializaron su relación.

Pamela López aclara rumores sobre embarazo y futuro familiar

Durante la entrevista, Pamela López sorprendió al público al hablar sobre los deseos de Paul Michael de convertirse en padre. La conductora aclaró que, por el momento, no está embarazada, aunque el tema se discute constantemente con su pareja. 

"No estoy embarazada, pero es un tema que lo hablo muchísimo porque Paul siempre me habla de tener un hijo, todo el tiempo está en su cabeza de él. Lastimosamente, estoy ligada", confesó, generando sorpresa entre los televidentes.

Paul Michael no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre el asunto y provocó risas en el programa al decir: "La desligo de una, un poquito más de plata y la desligo jajaja". Sin embargo, Pamela puso límites claros y explicó el delicado motivo por el cual no podría tener más hijos: 

"Sería complicado. Sucede que en mi último parto yo me morí, me tuvieron que poner electroshock porque fueron cuatro cesáreas, entonces sería muy riesgoso", reveló, dejando a todos en shock.

Pamela López aplaude la actitud de Cueva tras reencontrarse con sus hijos: "Ellos están contentos"
Lee también

Pamela López aplaude la actitud de Cueva tras reencontrarse con sus hijos: "Ellos están contentos"

Pamela López elogia el encuentro de Cueva con sus hijos

Por otro lado, la popular 'Kittypam' dijo que, mientras sus hijos estuvieron con Christian Cueva, ella se encontraba trabajando fuera de Lima. Al regresar, les preguntó directamente cómo se sintieron y la respuesta la dejó muy satisfecha, ya que sus hijos estaban felices.

¿Pamela López tuvo un 'affaire' con un cantante cubano cuando estaba con Christian Cueva? Esto se sabe
Lee también

¿Pamela López tuvo un 'affaire' con un cantante cubano cuando estaba con Christian Cueva? Esto se sabe

"Ellos están contentos, y si ellos están contentos, yo también lo estoy. (Christian) se ha comportado de una manera muy distinta a todas las veces que se había comportado con mis hijos", dijo.

Según contó, en las otras salidas que Christian había tenido con sus hijos anteriormente, las cosas no habían sido del todo agradables. Sin embargo, la última vez fue muy positiva, pues sus pequeños disfrutaron la compañía de su padre. "Lo disfrutaron porque fue solo ellos y su papá", indicó.

Por otro lado, Pamela López señaló que las posibilidades de que sus hijos viajen a Ecuador aún son inciertas, ya que todo debe seguir un proceso. No obstante, dejó en claro que está contenta con la nueva relación que se está forjando entre Cueva y sus hijos.

En conclusión, la entrevista permitió a Pamela López y Paul Michael mostrar la transparencia de su relación y aclarar rumores sobre embarazo y planes familiares. Además, la influencer demostró que, a pesar de los conflictos pasados con Christian Cueva, prioriza el bienestar de sus hijos y celebra la nueva dinámica que están logrando establecer con él.

Temas relacionados 'Esta Noche' Chola Chabuca christian cueva Espectáculos Pamela Lopez Paul Michael

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mil para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Pamela López sobre pensión de 12 mil soles de Christian Cueva: "La que es mamá va a entender"

últimas noticias
Karibeña