Pamela López sobre rumores de un posible embarazo con Paul Michael: "Siempre habla de tener un hijo"

Pamela López y su joven pareja, Paul Michael, conocido por su carisma y apodo 'colágeno', visitaron el set del programa de 'La Chola' para dar detalles de su romance, que ha generado gran atención mediática. La pareja se mostró tranquila y con ganas de aclarar rumores, dejando evidente la química que existe entre ambos, pese a las críticas que han recibido desde que oficializaron su relación.

Pamela López aclara rumores sobre embarazo y futuro familiar

Durante la entrevista, Pamela López sorprendió al público al hablar sobre los deseos de Paul Michael de convertirse en padre. La conductora aclaró que, por el momento, no está embarazada, aunque el tema se discute constantemente con su pareja.

"No estoy embarazada, pero es un tema que lo hablo muchísimo porque Paul siempre me habla de tener un hijo, todo el tiempo está en su cabeza de él. Lastimosamente, estoy ligada", confesó, generando sorpresa entre los televidentes.

Paul Michael no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre el asunto y provocó risas en el programa al decir: "La desligo de una, un poquito más de plata y la desligo jajaja". Sin embargo, Pamela puso límites claros y explicó el delicado motivo por el cual no podría tener más hijos:

"Sería complicado. Sucede que en mi último parto yo me morí, me tuvieron que poner electroshock porque fueron cuatro cesáreas, entonces sería muy riesgoso", reveló, dejando a todos en shock.

Pamela López elogia el encuentro de Cueva con sus hijos

Por otro lado, la popular 'Kittypam' dijo que, mientras sus hijos estuvieron con Christian Cueva, ella se encontraba trabajando fuera de Lima. Al regresar, les preguntó directamente cómo se sintieron y la respuesta la dejó muy satisfecha, ya que sus hijos estaban felices.

" Ellos están contentos, y si ellos están contentos, yo también lo estoy. (Christian) se ha comportado de una manera muy distinta a todas las veces que se había comportado con mis hijos", dijo.

Según contó, en las otras salidas que Christian había tenido con sus hijos anteriormente, las cosas no habían sido del todo agradables. Sin embargo, la última vez fue muy positiva, pues sus pequeños disfrutaron la compañía de su padre. "Lo disfrutaron porque fue solo ellos y su papá", indicó.

Por otro lado, Pamela López señaló que las posibilidades de que sus hijos viajen a Ecuador aún son inciertas, ya que todo debe seguir un proceso. No obstante, dejó en claro que está contenta con la nueva relación que se está forjando entre Cueva y sus hijos.

En conclusión, la entrevista permitió a Pamela López y Paul Michael mostrar la transparencia de su relación y aclarar rumores sobre embarazo y planes familiares. Además, la influencer demostró que, a pesar de los conflictos pasados con Christian Cueva, prioriza el bienestar de sus hijos y celebra la nueva dinámica que están logrando establecer con él.