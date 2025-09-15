Camucha Negrete se encuentra delicada de salud y su nieta pide oraciones: "Tenemos mucha fe"

La primera actriz del Perú, Camucha Negrete, ha generado gran preocupación entre sus seguidores y colegas del mundo artístico, ya que se encuentra delicada de salud. Recientemente, su nieta confirmó que la exconductora de televisión está en su casa con reposo absoluto y dieta, esperando una pronta y milagrosa recuperación.

Camucha preocupa por su delicado estado de salud

El programa América Hoy emitió un informe en el que señalaron que la nieta de Camucha compartió ayer una historia en Instagram, donde pidió oraciones por su abuela, quien se encuentra muy mal, aunque mantienen la fe en que se recupere.

"Mi Camu está muy delicadita de salud, como muchos ya saben, y como sé que mi comunidad también la quiere mucho, les pido oraciones por ella para que su estado de salud mejore. Hace muchas semanas andamos con el corazón triste por esto, pero no nos podemos derrumbar", escribió Paula Mejía, nieta de Camucha.

Asimismo, la producción de América Hoy se comunicó con la nieta de la actriz mediante WhatsApp y obtuvieron más detalles sobre la condición de salud de la exconductora. Según Paula, su abuela está delicada y con los ánimos bajos, mientras guarda reposo absoluto en casa.

"Estamos todo el día con ella, dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto (...) No podemos hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa nomás. Está muy delicada del hígado, porque lo tiene muy afectado, y un tratamiento no sería favorable para ella. Ahora solo está con dieta estricta", reveló.

Camucha Negrete está delicada de salud

Recordemos que Camucha fue internada en una clínica a finales del 2024 debido a un cuadro de pancreatitis. Sin embargo, parece que su salud ha empeorado y actualmente se mantiene alejada de los escenarios con la esperanza de recuperarse.

La gran trayectoria de Camucha Negrete

Camucha Negrete es reconocida como una de las primeras actrices del Perú. A lo largo de su carrera destacó en el teatro, la televisión y el cine, consolidándose como un rostro entrañable de la actuación nacional. Su carisma y talento la convirtieron en una figura muy querida por el público.

Además de su faceta como actriz, Camucha también fue conductora de televisión, donde dejó una huella importante con su estilo cercano y cálido. Hoy, su delicado estado de salud genera gran preocupación entre familiares, colegas y seguidores, quienes se mantienen atentos a su recuperación y envían mensajes de aliento.