Natalia Salas comparte emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer: "Vamos con todo menos miedo"

Natalia Salas despidió el 2025 con un mensaje lleno de emoción, reflexión y mucha fortaleza. A través de sus redes sociales, compartió un balance del año que vivió, marcado por logros personales y profesionales, pero también por el regreso del cáncer, una batalla que decidió enfrentar con fe y esperanza. Con sus palabras, dejó en claro que inicia el 2026 con una actitud firme y sin miedo frente a los nuevos retos.

Natalia Salas y su emotivo mensaje tras enfrentar de nuevo el cáncer

La actriz peruana Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje que tocó el corazón de miles de seguidores. A través de sus redes sociales, la artista hizo un balance sincero del año que vivió, marcado por grandes logros, momentos personales muy especiales y también por el regreso del cáncer, una lucha que volvió a enfrentar con mucha fe y valentía.

El 2025 fue intenso para Natalia Salas. Por un lado, celebró su regreso a la televisión con la serie "Eres mi bien", donde volvió a demostrar su talento en la actuación. También retomó el canto, el baile y se animó a nuevos proyectos que la llenaron de ilusión.

Sin embargo, no todo fue alegría. Durante chequeos médicos, la actriz descubrió una metástasis en una de sus vértebras, lo que confirmó el regreso del cáncer que ya había enfrentado años atrás. Aun así, decidió no bajar los brazos y seguir adelante con una actitud positiva.

"Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único. Volví a la televisión y también a bailar y cantar, me atreví a producir y estrenar, viajé a nuevos lugares, conocí gente que se volvió muy cercana y gente cercana que se volvió una extraña", escribió Natalia en su emotiva reflexión.

En su mensaje, la actriz no ocultó lo difícil que fue atravesar este proceso de salud. Con palabras sencillas, contó todo lo que le tocó vivir, tanto en lo médico como en lo emocional, dejando ver su lado más humano.

"Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron... me casé. He llorado de alegría, de amor, de tristeza, de cólera, de agradecimiento", compartió, generando una ola de mensajes de apoyo en redes.

Natalia también destacó el respaldo constante de su esposo Sergio Coloma, de su hijo y de toda su familia. Ellos se convirtieron en su principal motor para no rendirse y seguir luchando día a día.

Un mensaje directo para empezar el 2026

A pesar de todo lo vivido, Natalia Salas dejó claro que inicia el nuevo año con esperanza y sin miedo. Su mensaje final fue directo y lleno de fe, algo que muchos de sus seguidores agradecieron.

"Hoy más que nunca agradecida con Dios por abrirme los ojos a lo importante. ¡Vamos por este 2026 con todo menos miedo! ¡Feliz y bendecido Año Nuevo a todos!", escribió la actriz, cerrando así un año que la transformó por completo.

En conclusión, Natalia Salas demostró con esta reflexión que, incluso en los momentos más difíciles, se puede seguir adelante con fuerza y amor. Su mensaje no solo fue un cierre de año, sino también una lección de vida para quienes la siguen. El 2026 la recibe con nuevos retos, pero también con una Natalia más fuerte, agradecida y decidida a vivir sin miedo.