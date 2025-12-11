Natalia Salas anuncia postergación de su cirugía por recomendación médica: "Dios sabe por qué hace las cosas"

Natalia Salas atraviesa un momento complicado en su lucha contra el cáncer. La intervención quirúrgica que tenía programada para el 10 de diciembre fue aplazada por indicación médica, luego de que presentara una fuerte tos que podría aumentar los riesgos del procedimiento. La propia Salas comunicó la noticia a sus seguidores a través de sus redes sociales, generando apoyo y muestras de cariño de sus fans.

Natalia Salas anuncia la postergación de su operación quirúrgica

Mientras espera una nueva fecha para la cirugía, la actriz de 38 años continúa con su tratamiento hormonal, que consiste en la aplicación de ampollas para inducir la menopausia y prevenir que la enfermedad afecte nuevamente sus trompas y útero.

El aplazamiento sorprendió a Natalia y a su esposo, Sergio Coloma, quien la acompañó al recibir la noticia. A pesar del contratiempo, la actriz decidió aprovechar el día para avanzar con los preparativos del cumpleaños de su hijo Leandro, quien cumplirá cinco años el próximo 22 de diciembre.

"Como no hay mal que por bien no venga... aprovechamos en comprar todo para el 'Leandro Fest'", comentó Salas, y bromeó con su esposo sobre los pendientes que aún quedaban: "Si ahorita estuviera echada para que me operen, ¿quién iba a hacer todo esto? Dios sabe por qué hace las cosas", expresó.

@rkt696 Natalia Salas revela que una complicación de salud la obligó a postergar su cirugía tras diagnóstico de cáncer ♬ sonido original - rkt696

Lucha contra el regreso del cáncer

Esta nueva etapa en la batalla de Natalia comenzó en octubre, cuando anunció públicamente que el cáncer que había superado tres años atrás había reaparecido, esta vez en una de sus vértebras. La detección se logró gracias a su disciplina con los chequeos médicos anuales, que incluyeron escáner, tomografía y gammagrafía.

"Mis imágenes no salieron limpias", relató la actriz en sus redes sociales. El diagnóstico confirmó la presencia de una partícula cancerígena en la vértebra, lo que la obligó a iniciar un tratamiento integral compuesto por radiocirugías y medicación antihormonal.

Actualmente, su tratamiento incluye tres pastillas diarias y la aplicación de dos ampollas cada dos semanas, además de radiocirugías orientadas a "cicatrizar" el hueso desde el interior y rellenar el espacio afectado, explicó Salas en entrevista con Aldo Miyashiro.

En conclusión, Natalia Salas demuestra que, pese a los obstáculos de la enfermedad, mantiene una actitud positiva y sigue con su vida diaria. La actriz no solo continúa con su tratamiento y espera la nueva fecha de su cirugía, sino que también dedica tiempo a su familia y a la celebración del cumpleaños de su hijo.