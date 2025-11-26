Natalia Salas revela detalles de su dura batalla contra el cáncer: "Ha quedado una partícula en una vértebra"

Natalia Salas volvió a conmover al público al contar que una partícula cancerígena se alojó en una de sus vértebras. En Habla Chino, explicó cómo detectaron la lesión, el tratamiento que sigue y por qué decidió compartirlo públicamente. Sus palabras generaron un fuerte impacto en redes y un amplio respaldo de sus seguidores.

Natalia Salas explica detalla su tratamiento

Durante la conversación, Natalia Salas aclaró que este nuevo diagnóstico no corresponde a un regreso del cáncer desde cero, sino a una partícula remanente que se ubicó en una vértebra. La artista contó que el hallazgo se produjo gracias a su disciplina con los chequeos anuales que forman parte de su protocolo post-tratamiento.

"Técnicamente, no ha regresado (el cáncer). Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales. La palabra metástasis te suena fuerte. El cáncer de mama me quitó un seno", explicó con total sinceridad.

Salas indicó que el término "metástasis" puede causar miedo, pero en su caso se trata de un foco localizado detectado a tiempo. En este escenario, los médicos han ajustado su tratamiento para atacar la lesión sin necesidad de procedimientos más invasivos.

"Ahorita, yo estoy en tratamiento contra el cáncer nuevamente. Han añadido algunas medicinas y a mí mi oncólogo me dijo: 'Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta'. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo", relató.

La actriz destacó que este nuevo esquema no genera los síntomas visibles de tratamientos anteriores, como la caída del cabello. Sin embargo, la situación requiere cuidados estrictos y limitaciones físicas, sobre todo para proteger la vértebra afectada.

Natalia revela la importancia de los chequeos anuales

Natalia también detalló cómo se desarrolló el proceso de diagnóstico. Sus controles incluyen un conjunto de estudios como escáner, tomografía y gamagrafía. Fue precisamente esta última prueba la que encendió las alertas médicas.

"Ahí fue que algo se pintó, entonces me hicieron el PET scan y luego la biopsia", recordó al describir el paso a paso que permitió identificar la lesión. La gamagrafía, que inicialmente pensó que estaba relacionada solo a su menopausia inducida por el tratamiento previo, terminó siendo determinante.

Tras superar un cáncer de mama por el que perdió un seno y atravesó la extirpación de ovarios y útero, Natalia ahora enfrenta un escenario completamente distinto. Esta vez, la lesión se ubica en un lugar donde no puede operarse: "una vértebra no se puede extirpar", comentó, subrayando la complejidad del caso.

A raíz del diagnóstico, la actriz ha tenido que modificar su ritmo de vida. El reposo es obligatorio, por lo que dejar algunas actividades ha sido inevitable. "He dejado de hacer proyectos por cuidar el huequito de la vértebra", afirmó, expresando con honestidad cómo esta etapa ha impactado tanto en su vida personal como laboral.

Natalia Salas enfrenta esta nueva etapa con la misma determinación que mostró durante su primera batalla contra el cáncer. La actriz insiste en que la detección temprana salvó su salud una vez más y anima a otras mujeres a cumplir rigurosamente con sus controles médicos.