Camucha Negrete: ¿Cómo prevenir el cáncer de hígado, enfermedad que padecía la primera actriz?

El cáncer de hígado puede prevenirse adoptando hábitos saludables, vacunación contra hepatitis, control de peso y chequeos médicos regulares. Cuidar el hígado es esencial para evitar enfermedades graves.

Camucha Negrete: ¿Cómo prevenir el cáncer de hígado?
Camucha Negrete: ¿Cómo prevenir el cáncer de hígado? (Composición Karibeña)
29/09/2025

La reciente muerte de Camucha Negrete ha conmovido al Perú y según informó su familia, la actriz padeció un cáncer de hígado. Aunque su caso emociona, también debemos ver esta tragedia como un llamado a prevenir este tipo de enfermedades silenciosas, pues muchas causas pueden ser modificadas con hábitos saludables.

¿Cómo prevenir el cáncer de hígado?

El hígado graso, la pancreatitis y otras afecciones hepáticas son factores que, si no se controlan, pueden derivar en daños mayores. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), una forma clave de prevenir cáncer y otras enfermedades es adoptar un estilo de vida saludable: mantener un peso adecuado y hacer actividad física regular.

Otro pilar de prevención es evitar el consumo excesivo de alcohol y no fumar. El abuso de alcohol es un factor de riesgo claro para cirrosis y cáncer hepático. Además, consumir una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, granos enteros y con bajo consumo de azúcares simples, también es esencial para proteger el hígado.

Por otro lado, las infecciones crónicas con hepatitis B y C siguen siendo causas importantes de cáncer hepático en el mundo. La OMS recomienda vacunación, diagnóstico temprano y tratamiento para reducir este riesgo. En muchos países, la inmunización contra la hepatitis B ha tenido efecto directo en disminuir los casos de cáncer de hígado.

Para quienes tienen sobrepeso o condiciones metabólicas, como diabetes o colesterol elevado, es crucial controlarlas. Perder al menos un 5 % del peso corporal puede disminuir la acumulación de grasa en el hígado y prevenir progresión hacia daño más serio. 

La muerte de Camucha Negrete

El pasado 27 de septiembre, los fimiliares de la recordada presentadora confirmaron su deceso. Miles de seguidores lamentan su partida y resaltan el talento de la querida actriz. 

"Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones", expresaron en el comunicado compartido en las redes sociales. 

Así mismo, aún no se ha revelado cómo se estará realizando la misa y el entierro de la reconocida actriz nacional. Además, agradecieron el apoyo y cariño que le han brindado a Camucha Negrete en todo este tiempo. 

Es así que, el legado de Camucha Negrete nos deja una enseñanza que va más allá del arte: la importancia de cuidarnos. Adoptar hábitos saludables, vacunarse, controlar condiciones metabólicas y hacerse chequeos regulares pueden marcar la diferencia para muchas personas y prevenir enfermedades como el cáncer de hígado.

