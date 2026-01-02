Flavia Laos recibe el Año Nuevo 2026 con peculiar cábala para el amor: "Mordiendo canela"

Con el Año Nuevo, las tradiciones y cábalas cobran protagonismo entre quienes buscan atraer buena suerte en el amor, la salud y el dinero. Esta práctica también llega a la farándula, que comparte cómo recibe el nuevo año. En ese contexto, Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al mostrar una cábala particular para recibir el 2026 durante su celebración en el extranjero..

Flavia Laos recibe el 2026 con una peculiar cábala

A través de sus redes sociales, Flavia Laos mostró cómo dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 desde Dubái, ciudad a la que viajó para celebrar junto a un grupo de amigos. Sin embargo, más allá del destino y la celebración, lo que captó la atención de sus seguidores fue el singular ritual que realizó minutos antes de iniciar el nuevo año.

En uno de los videos compartidos, se observa a la actriz e influencer mordiendo un trozo de canela, gesto que muchos asocian con una cábala popular para atraer el amor. La propia Flavia acompañó el clip con un mensaje que despertó curiosidad y comentarios:

"Mordiendo canela a ver si encontramos el amor", escribió en sus redes sociales. El ritual no lo hizo sola, ya que varios de sus amigos también se sumaron a la escena, replicando la misma acción entre risas y complicidad.

Además, la ex chica reality publicó una serie de fotografías de la celebración, donde se dejó ver con un elegante traje de lentejuelas que no pasó desapercibido. Las imágenes rápidamente se llenaron de mensajes de cariño y buenos deseos por parte de sus seguidores y amistades cercanas. Comentarios como:

"Feliz año", "Espectacular", "Mi Barbie, feliz año", "Que sigan los éxitos y sigas brillando" y "Este 2026 viene con todo" reflejaron el respaldo y la admiración que mantiene su comunidad digital.

Flavia Laos emociona al hablar de la psoriasis

Hace unos meses, Flavia Laos volvió a emocionar a sus seguidores al hablar sin filtros sobre la psoriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta su piel y que la ha acompañado desde hace un tiempo. La ex chica reality aprovechó el Día Mundial de la Psoriasis para contar cómo ha sido convivir con esta condición que, según confesó, en un inicio le causó mucha inseguridad.

En otra historia, mostró su espalda cubierta de pequeñas manchas rojas, típicas de esta enfermedad, y aprovechó para abrir su corazón. La influencer confesó que le tomó tiempo aceptar su condición y sentirse lista para hablar públicamente sobre ella.

"No ha sido fácil abrirme de este tema con ustedes porque fue algo que me causó inseguridad por mucho tiempo, pero finalmente lo hice y recibí muchos mensajes bonitos y sobre todo gente agradeciéndome porque tienen lo mismo y se sentían solos en el proceso", contó la también cantante.

Un mensaje que inspira. Flavia no solo quiso mostrar su realidad, sino también enviar un mensaje positivo a todas las personas que viven con lo mismo. En una foto en blanco y negro donde aparece de perfil, con marcas visibles en la espalda, la actriz dejó una reflexión que tocó el corazón de muchos.

"En el Día Mundial de la Psoriasis, quiero compartir que yo también vivo con esta condición, y aunque a veces ha sido un reto, aprendí a no dejar que me defina ni me detenga", se lee.

Flavia Laos se pronuncia por el Día Mundial de la Psoriasis. (Instagram)

En conclusión, con su celebración de Año Nuevo y su mensaje sobre la psoriasis, Flavia Laos mostró que sabe combinar diversión con reflexión personal. Sus cábalas para atraer el amor generan comentarios en redes, mientras que su sinceridad sobre su salud fortalece el vínculo con sus seguidores.