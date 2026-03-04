Erick Delgado destruye a conocido exfutbolista por carta notarial: "Es un papanatas"

La pelea entre Erick Delgado y Paco Bazán sigue subiendo de tono. El exarquero no se guardó nada y respondió con dureza luego de que su examigo le enviara una carta notarial por la polémica salida del canal de YouTube que ambos compartían.

El conflicto, que empezó como un problema por el manejo del proyecto digital, ahora también involucra reclamos económicos. Además, implica el quiebre de una amistad que durante años fue pública en el mundo deportivo y del streaming.

Exarquero envió carta notarial a Erick Delgado

Todo comenzó cuando Paco Bazán se enteró por redes sociales de que ya no formaría parte del canal digital que tenía junto a Erick Delgado. El conductor aseguró que la noticia lo tomó por sorpresa, por lo que decidió responder legalmente.

"Me sorprendieron, no estaba enterado, recién lo vi en Instagram. La respuesta a ese comunicado fue mi carta notarial. En la vida hay que ser consecuentes. Si tú me botas, me botas por completo", expresó.

El exarquero también señaló que el problema no solo fue laboral. También fue personal, porque consideraba que el proyecto era de ambos.

"Me quita del canal y se queda con el ciento por ciento de algo que era de los dos. Me cabeceó con mi parte, con todo lo que ingrese en adelante", reclamó.

Erick Delgado responde sin filtros

Tras conocer la carta notarial, Erick Delgado decidió dar su versión en el programa "Q Bochinche!". Allí criticó duramente la decisión de su examigo y aseguró que el reclamo no tenía sentido.

"Una vez que tuvo la cobardía de mandarme la carta notarial, que me dijo que no quería absolutamente nada, si pones la página no sale nada y los videos anteriores a que se le comunicara que no iba más, están, porque todo lo hemos hecho en vivo y remunerado", sostuvo.

Incluso fue más contundente al hablar directamente de Bazán. En ese sentido, cuestionó la reputación de su examigo.

"No iba a contestarle a un papanatas y una persona que va por la calle y no puede mirar a la cara a mucha gente. Gracias a Dios a mí la gente me respeta. Me da cierto fastidio", lanzó.

Cabe señalar que el 18 de noviembre, el canal digital anunció oficialmente la salida de Paco Bazán mediante un comunicado. Este texto fue el inicio de la disputa mediática.

"Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni Loco Ni Santo", indicaron.

Paco Bazán es retirado del podcast 'Ni loco ni santo', tras conflicto con Melissa Linares

En conclusión, lo que empezó como una sociedad exitosa en el streaming deportivo terminó convertido en un conflicto público. Las declaraciones de Paco Bazán y Erick Delgado han generado debate en redes sociales y todo indica que la polémica todavía tiene varios capítulos por delante.