Laura Huarcayo y Erick Delgado son captados juntos y cercanos en cafetería: ¿Casualidad o algo más?

Las redes se alborotaron luego de que Laura Huarcayo y Erick Delgado fueran vistos juntos en una cafetería, compartiendo un almuerzo relajado, entre sonrisas y conversación cercana. Las imágenes rápidamente llamaron la atención del público, que no tardó en preguntarse si se trató solo de una coincidencia o si hay algo más detrás de este encuentro que no pasó desapercibido.

Laura Huarcayo y Erick Delgado son captados juntos en cafetería

Laura Huarcayo y Erick Delgado fueran vistos juntos en la cafetería de América Televisión, conversando con total confianza y entre risas. Las imágenes se proyectaron en "Mande quien mande", programa que conduce Laura, y muchos empezaron a preguntarse si se trató solo de un almuerzo casual o de algo más que una simple coincidencia entre compañeros de trabajo.

El momento llamó la atención porque ambos fueron captados compartiendo un almuerzo relajado, lo que generó comentarios inmediatos en el set y en redes. La situación se volvió aún más curiosa cuando en vivo empezaron a preguntarle directamente a Erick Delgado sobre su almuerzo del día anterior.

"Solamente la pregunta para ti, Erick. No puedes mentir, ¿ah? (No, por favor) ¿Dónde almorzaste ayer?", le dijo La Carlota en tono divertido. Ante ello, el exfutbolista respondió con tranquilidad: "Soy todo menos mentiroso". "¿Dónde almorzaste ayer?", insistió La Carlota. "En la cafetería", dijo Erick Delgado, sin imaginar que luego mostrarían las imágenes del momento.

La sorpresa llegó cuando en el programa mostraron las imágenes de Laura Huarcayo y Erick Delgado sentados en la cafetería, conversando sonrientes y con mucha complicidad. Esto provocó risas en el set y más preguntas sobre lo que realmente estaba pasando entre ellos. Al ver las imágenes, el ambiente se volvió más picante y lleno de bromas.

"Oh, mira tú, producción y todo el Perú entero. ¡Miren qué casualidad!", comentó La Carlota al revelar el encuentro.

Así reaccionaron en vivo

Laura Huarcayo también reaccionó con humor cuando sintió que la estaban "ampayando". Luego, le preguntaron directamente sobre qué conversaron durante ese almuerzo. La conductora respondió de forma sencilla y sin rodeos, explicando que fue una charla normal.

"¡Oye, no puede ser! Yo pensaba que los urracos solo eran en la calle y ahora por acá. ¡Qué barbaridad!", dijo entre risas, dejando claro que tomó la situación con tranquilidad. "(Acá también hay. Laurita, ¿de qué conversaban?) De todo. Primero del menú. Él pidió un lomo saltado y yo pedí un cebichito", contó Laura.

Por su parte, Erick Delgado también aclaró que la conversación fue relajada y sin nada fuera de lo común. Sumado a esto, el exfutbolista comentó en redes el video del ampay.

"(¿De qué conversaban, Erick?) Bueno, en realidad estaba conversándome un poco de cómo es el tema de las redes", señaló. "Estuvo rico el lomito saltado", escribió Erick en redes junto a tres emojis de fantasma.

Erick Delgado comentó el video del ampay. (Captura de pantalla)

En conclusión, las imágenes muestran a Laura Huarcayo y Erick Delgado compartiendo un almuerzo tranquilo en la cafetería del canal. Aunque el encuentro generó rumores y bromas en el set, ambos dejaron claro que solo se trató de una conversación casual, sin confirmar que exista algo más entre ellos.