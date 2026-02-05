Hija de Pamela López expone chats con Selene Cucat tras denuncia por amenazas: "La cobardía no tiene límite"

El conflicto en torno a Pamela López sumó un nuevo capítulo tras la denuncia por presuntas amenazas de Selene Cucat, que incluso motivó la presencia policial en el edificio de la empresaria. Ante el revuelo mediático, Fabiana Ríos, hija mayor de la trujillana, rompió su silencio y difundió conversaciones privadas para defender a su familia y frenar lo que considera acusaciones injustas.
Hija de Pamela López expone mensajes y defiende a su familia
A través de su cuenta de Instagram, Fabiana Ríos compartió capturas de conversaciones de WhatsApp que habría sostenido con Selene Cucat. En dichos mensajes, la joven expresó el profundo dolor que vive su familia y dejó en claro que su intervención responde únicamente a su rol de hija.
"Comprenderás mi posición de hija por el motivo que te escribo. Esta situación, que altera a mi familia, me está matando. Estoy informada de tu situación pasada con mi mamá, y como tú, de seguro, me encuentro apenada de las barbaridades que fuiste capaz de hacer por un desafortunado momento que tuviste con mi madre", se lee en uno de los textos difundidos.
Además, Fabiana también abordó el tema de la conversación que Selene mantuvo con Christian Cueva, cuestionando la forma en la que se habría referido a su madre.
"No tienes que decirme el porqué hablaste con Christian de esa forma de mi mamá. De la forma que lo veas, es pésimo. Arrepentimiento ahora está de más", escribió, dejando en claro su rechazo a lo sucedido.
En ese mismo mensaje, la joven salió en defensa de Paul Michael, actual pareja de Pamela López, resaltando el rol positivo que cumple en la vida de su madre y en la estabilidad familiar.
"Paul Michael, ¿qué te puedo decir? Aunque no merezcas ni saber las buenas obras de dicha persona, a mi madre le hace bien (...) Mi madre está feliz", añadió, marcando una postura firme frente a los cuestionamientos.
Reclamos directos y pedido de retractación pública
El pronunciamiento de Fabiana no se limitó a expresar su sentir. La joven también lanzó fuertes reclamos hacia Selene Cucat, a quien responsabiliza de generar un perjuicio emocional a su familia.
"No quiero defender a nadie, solo y únicamente a mi madre, cuyo nombre es tocado con malicia", escribió, al tiempo que pidió que no se involucre a Paul Michael en la controversia.
Asimismo, la hija de Pamela cuestionó los comentarios que, según ella, Selene habría realizado sobre Pamela López con terceras personas. "Comentando las cosas de mi mamá con tus amistades de Chiclayo, dime, ¿qué estás ganando? ¿Te están pagando o te han abierto puertas a más?", expresó, poniendo en duda las motivaciones detrás de estas acciones.
Uno de los mensajes más contundentes llegó cuando Fabiana pidió una retractación pública.
"Si en algún momento sientes algo mínimo de culpa o arrepentimiento, te pediría que te retractes públicamente y soluciones el tema como tú misma lo ocasionaste inicialmente al hablar con una persona tan malévola como Christian", escribió, aludiendo directamente al futbolista.
Finalmente, dejó ver la angustia que atraviesa su entorno familiar. "Mi madre no va a cargar sola esa mochila. Se están riendo de mi abuela, de mis hermanos, de mí, de mi familia", señaló, evidenciando el impacto emocional del caso.
Por otro lado, sobre las imágenes difundidas, Fabiana agregó un mensaje aún más duro. Donde deja entrever que pagarán estas acciones:
"La cobardía de esta mujer no tiene límite. Los sin cerebro hicieron junta. Ni se imaginan lo que les espera con la justicia divina. El daño a mi abuela jamás te lo voy a perdonar, oportunista. Quien te ha amenazado, no sé, pero mi familia no fue".
La intervención pública de Fabiana Ríos marcó un nuevo giro en la polémica entre Pamela López y Selene Cucat. Con mensajes privados y un discurso directo, la joven defendió a su familia, negó vínculos con amenazas y dejó claro que no guardará silencio cuando la integridad de su madre se vea comprometida.