Pamela López se quiebra tras llegada de policías a su casa: "Me han querido llevar a la comisaría"

Tras la denuncia de Selene Cucat a Pamela López, un par de policías habrían acudido a la casa de la influencer donde se encontraban sus hijos y su madre. La 'KittyPam' contó sentirse muy afectada por esta situación por las amenazas que viene recibiendo su examiga.

Pamela López muy afectada tras lo sucedido

En el programa 'Amor y Fuego' se comunicaron con Pamela López para conversar sobre lo sucedido. Así mismo, contó que había salido de su casa con Paul Michael, mientras su madre cuidaba a sus tres menores hijos. Entonces, recibe la llamada de su madre que habían policías en la recepción buscándola.

"No sé por donde empezar porque ahorita estoy afectada, salí a dar unas vueltas con Paul Michael. Al rato me llama mi mamá súper nerviosa diciéndome que hay unos policías aquí en casa que han llamado al intercomunicador. Mi hijita ha contestado y le han dicho que necesita un adulto porque hay una denuncia en mi contra", cuenta.

Es así como decide comunicarse con los policías llamando a la recepción en el edificio donde vive, y le informan que quieren hablar con ella. Entonces, decide informar que estaría regresando en 15 minutos a su departamento, pero en el trayecto se comunica con su abogado para saber si es normal aquellas acciones.

Después, se le informa que está siendo denunciada por Selene Cucat, esta persona también estaría denunciando a Paul Michael y a la madre de la influencer. Entonces, la 'KittyPam' decide arremeter contra su examiga.

"Eso me destroza porque esa mujer sin duda no tiene corazón y debo entender que su condición debe ser una persona amargada con la vida, frustrada, que ella cause ese golpe tan bajo con mi mamá que ha sido buena con ella durante muchos años, me parece una persona miserable. Que mis hijos vean un policía y llegar a casa que me digan: 'Me asusté mucho mamá'. No se lo voy a permitir y con mentiras", dijo.

Tenía miedo de que la lleven a la comisaría

Pamela López afirma que terminó su amistad con Selene Cucat hace un año y desde entonces no sabía nada de ella. Ahora, asegura que los policías estaban tratando de llevársela a la comisaría por la denuncia que puso su examiga por las amenazas que viene recibiendo.

"Estoy segura que me han querido llevar a la comisaría de Surco ¿Qué pasaba si me sacaban enmarrocada y no tenía a mi madre acá? ¿Con quién dejaba a mis hijos? Yo estoy segura que esa fue la intención... Acá tengo mi teléfono, lo tengo muchos años y me siento tranquila con mi consciencia", señaló.

De esta manera, Pamela López señaló que estuvo muy asustada tras la llegada de policías a su casa cuando no estaba con sus hijos. Además, afirmó que se siente muy traicionada por las acciones de su examiga, y más que haya denunciado a Paul Michael y a su madre.