Abogado niega que Pamela López haya amenazado a Selene Cucat: "No se ajustan a la verdad"

A través de las redes sociales de Christian Cueva, la señora Selene Cucat ha revelado que está siendo amenazada aparentemente por Pamela López donde le exigen que se rectifique de manera inmediata. Ahora, el abogado de la influencer negó que tal amenaza haya sido de su patrocinada.

Pamela López no habría amenazado a Selene Cucat

El abogado de Pamela López ha señalado en un comunicado que junto a su patrocinada rechazan las acusaciones que puso Selene Cucat en su contra. Así mismo, señala que tales afirmaciones no se ajustarían a la verdad, rechazando todo tipo de violencia o amenaza hacia otra persona. Además, niega que su entorno también haya intentado amenazar a su examiga.

"Como abogado de PL, negamos de manera categórica cualquier acusación relacionada con posibles amenazas hacia SC. Tales afirmaciones son falsas y no se ajustan a la verdad. Así mismo rechazamos y condenamos cualquier forma de violencia o amenaza. En ningún momento, el entorno de PL ha emitido, directa o indirectamente, expresiones o mensajes que puedan interpretarse como amenazas contra la vida o integridad de persona alguna", expresó.

En ese sentido, el abogado menciona que tal acusación ha afectado personalmente a la 'KittyPam'. Además, pide a las autoridades actuar de manera objetiva antes este caso y se esclarezca todo lo sucedido. Deja en claro que su patrocinada está dispuesta a apoyar todas las diligencias.

"Esta situación ha afectado profundamente a nivel personal y emocional, pues se está poniendo en cuestionamiento su honor, su tranquilidad y su imagen, generando un perjuicio injustificado. Esperemos que las autoridades y/o las instancias correspondientes actúen con objetividad, revisen los hechos y cualquier medio probatorio de forma imparcial. Manifiesto su total disposición a colaborar con las diligencias", señaló.

¿Qué dice la denuncia?

En el mensaje señala que si quieren conversar le envía un número privado con la firma de Pamela López al final. Además, revelaron que Cucat ha estado recibiendo llamadas amenazantes de la madre de López, su hija mayor y la tía de Paul Michael.

Según informó el ahora abogado de Selene Cucat, todo estas amenazas sería luego de que la examiga de Pamela López le habría comunicado a Christian Cueva su preocupación por sus tres menores hijos en una llamada privada. Así mismo, hacen un llamado al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer y a la PNP.

De esta manera, Selene Cucat puso una denuncia contra Pamela López por aparente amenaza que ha recibido en su celular y redes. Ahora, el abogado de la ex de Christian Cueva ha salido a negar que su patrocinada haya realizado tales amenazas.