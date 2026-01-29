Paul Michael respaldó a Pamela López tras comunicado de Christian Cueva: "Cuenta conmigo para lo que sea"

La reciente publicación de Christian Cueva en redes sociales reavivó la polémica luego de que difundiera un comunicado con insinuaciones de supuestas infidelidades de su expareja Pamela López. Ante las especulaciones, la influencer salió a aclarar su postura, mientras que su actual pareja, el salsero Paul Michael, también la defendió.

Paul Michael sale al frente y respalda a su pareja

En declaraciones a América TV, Paul Michael no dudó en pronunciarse luego de que el mensaje de Christian Cueva generara rumores que apuntaban directamente a Pamela López. El cantante aseguró que, aunque se trata de un tema personal de su pareja, ella cuenta con su apoyo incondicional.

"Yo apoyo 100% a mi Kittypam. Ella sabe que cuenta conmigo para las que sea. Yo desconozco esa información, son temas personales de ella que en su momento saldrá a aclararlos", expresó el artista, dejando en evidencia su respaldo total.

El comunicado del futbolista, conocido como 'Aladino', hacía referencia a presuntos amoríos con exfutbolistas, lo que llevó a muchos usuarios en redes sociales a interpretar que el mensaje estaría dirigido a Pamela López. Sin embargo, Paul Michael afirmó no tener conocimiento detallado y que solo se centra en cosas positivas.

"Yo desconozco ese tema, igual siempre va a contar con mi apoyo. Nosotros solamente estamos aceptando buenas energías, comentarios positivos, porque de eso se trata", sostuvo el cantante, quien además destacó que junto a Pamela López se enfocan en fortalecer su vínculo y mantener un entorno saludable.

@rkt696 Paul Michael respaldó a Pamela López tras comunicado de Christian Cueva ♬ sonido original - rkt696

Pamela López responde a insinuaciones de Christian Cueva

Por su parte, Pamela López decidió pronunciarse mediante un comunicado en sus redes sociales para aclarar las especulaciones surgidas tras las historias de Instagram de Christian Cueva. La influencer, conocida como 'Kittypam', descartó sentirse aludida por el mensaje de su expareja y negó tajantemente haber estado involucrada en cualquier tipo de infidelidad.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie. (...) Probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo", manifestó López, buscando poner fin a los comentarios que circularon en redes.

La madre de los hijos de Christian Cueva también dejó entrever que las versiones difundidas podrían corresponder a una confusión de identidades, descartando cualquier señalamiento directo hacia su persona. Con este pronunciamiento, Pamela López intentó cerrar el tema y evitar mayores confrontaciones públicas.

En conclusión, la controversia por el comunicado de Christian Cueva generó reacciones, pero Pamela López y Paul Michael respondieron con mensajes de aclaración y respaldo. La pareja, con casi un año de relación, se mantiene firme frente a los rumores y busca dejar atrás la polémica.