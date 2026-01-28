RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡ROMPE SU SILENCIO!

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras potente mensaje en redes: "No he sido clandestina"

La trujillana respondió con firmeza a Christian Cueva luego de que el futbolista difundiera un mensaje en redes sociales vinculándola con otros hombres.

Pamela López rompe su silencio y marca distancia de Cueva.
Pamela López rompe su silencio y marca distancia de Cueva. (Composición: La Karibeña)
28/01/2026

La disputa mediática entre Pamela López y Christian Cueva sigue escalando sin señales de un desenlace cercano. Tras semanas de acusaciones en televisión, el futbolista expuso públicamente una lista de hombres que, según insinuó, habrían tenido una relación con la madre de sus hijos. Ante ello, Pamela López respondió de forma contundente en redes sociales,

Pamela López responde a Cueva tras lista de exfutbolistas

A través de un comunicado directo, Pamela López negó sentirse aludida por las declaraciones de Christian Cueva y descartó haber mantenido vínculos sentimentales con los nombres mencionados por el futbolista. La empresaria aseguró que siempre ha mantenido una conducta íntegra y que jamás se ha visto envuelta en escándalos amorosos.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos", señaló en un primer momento.

En su pronunciamiento, López también utilizó frases que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la situación sentimental actual de su esposo. Al remarcar que nunca ha sido "clandestina" ni ha "destruido un hogar", la empresaria marcó distancia de cualquier comparación y dejó entrever una alusión a Pamela Franco, actual pareja de Cueva.

Asimismo, la madre de los hijos del futbolista sugirió que la información difundida podría corresponder a una confusión de identidad.

"Probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo", sentenció, dejando claro que no permitirá que se manche su imagen pública.

Pamela López responde tras potente mensaje de Christian Cueva en redes sociales.
Pamela López responde tras potente mensaje de Christian Cueva en redes sociales.

Pamela López comparte reflexión tras cruce con Christian Cueva

Luego del cruce de declaraciones, Pamela López reapareció con una reflexión sobre cómo algunos hombres desacreditan a la madre de sus hijos tras una infidelidad. La empresaria resaltó el impacto emocional de estas actitudes y exhortó a las mujeres a no asumir culpas que no les corresponden.

"Cuando un hombre desvaloriza a su esposa, la madre de sus hijos, después de una infidelidad no está diciendo la verdad, está defendiéndose. A las esposas que atraviesan esto no carguen culpas que no les pertenecen. Buscar ayuda espiritual y psicológica no es debilidad, es dignidad", expresó.

Este mensaje fue interpretado como una clara alusión al conflicto que mantiene con Christian Cueva y a la exposición mediática que ha rodeado su separación. Además, generó diversas reacciones en redes sociales, donde muchas seguidoras mostraron su respaldo y compartieron mensajes de apoyo.

Pamela López comparte reflexión tras potente mensaje de Christian Cueva en redes sociales.
Pamela López comparte reflexión tras potente mensaje de Christian Cueva en redes sociales.

La disputa pública entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando repercusión mediática. Mientras el futbolista lanzó acusaciones personales, la empresaria respondió con firmeza, negó cualquier vínculo sentimental y defendió su honor, en un conflicto que aún no muestra señales de tregua.

