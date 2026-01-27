RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López RUEGA a Leslie Shaw para grabar un nuevo tema juntas: "El yape chusca"

Por medio de una entrevista, Pamela López pide a Leslie Shaw poder grabar una canción para facturar juntas y propone sencillos relacionado a Christian Cueva.

27/01/2026

Desde que Pamela López se lanzó como cantante en la música urbana y cumbia, Leslie Shaw la elogió por seguir trabajando. Ahora, la influencer le ruega grabar una canción juntas en relación a su expareja Christian Cueva

Pamela López pide feat a Leslie Shaw

A través de una entrevista, Pamela López opinó sobre el altercado que tuvo Leslie Shaw con Christian Cueva. Es así como la influencer apoyó a la cantante de cumbia y además, le pidió que puedan grabar una canción juntas. 

La pareja de Paul Michael señaló que hará todo para facturar y más si es con la 'Barbie de la Cumbia'. Como se reveló antes, Shaw no la descartó como colaboración, pero dejó en claro que tendría que ser un tema propio bueno y cobrar como siempre para cantar. 

"Me parece hermosa, guapísima con talento, obviamente está en otro nivel. Empezando por ahí, yo no soy cantante, pero si de trabajo se trata y de facturar también pues aquí estoy Leslie, considérame. La canción que pegue, el yape chusca o chongo yape, hay niveles", señaló la influencer haciendo referencia a su expareja Christian Cueva y Pamela Franco. 

@farandula.lorcha ¡Quiere sacar otra canción! 🙉🎤 #farandulalorcha #pamelalopez #leslieshaw #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Nueva polémica de Shaw con César BK

César BK fue consultado directamente sobre el altercado con la pareja de la cantante Leslie Shaw. El artista señaló que fue 'El Prefe' quien se le acercó inicialmente y cuestionó su comportamiento durante el encuentro.

"Yo creo que, en principio, su novio no supo guardar la compostura ni darse cuenta del sitio en que estábamos. Él se acercó a mí para pedirme conversar", señaló.

Según explicó, la conversación se tornó incómoda cuando el cantante puertorriqueño le consultó si existía algún problema entre él y Leslie Shaw. En ese momento, César BK optó por pedirle que se retire del lugar para evitar mayores tensiones.

El artista también aclaró que la intervención de Leslie Shaw se dio al final del incidente, cuando él ya se retiraba del lugar. Esa escena fue la que decidió grabar y compartir, lo que posteriormente se viralizó en redes sociales.

De esta manera, Leslie Shaw ya se encuentra ocupando varias pantallas en la farándula por su música, colaboraciones y polémicas. Por el momento, Pamela López le viene pidiendo a la 'Barbie de la Cumbia' para poder facturar juntas en una canción. Incluso, empieza dando algunos posibles nombre del sencillo relacionado al 'yape', donde es una clara referencia a su ex Cueva. 

