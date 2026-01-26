RADIO KARIBEÑA EN VIVO
"Un tema bastante complicado"

Gabriela Herrera se pronuncia tras denuncia de César BK a Leslie Shaw: "Nunca estaré a favor de la agresión"

Gabriela Herrera opinó sobre la polémica de su exsaliente César BK con Leslie Shaw. La artista pidió actuar con respeto y conciencia y aseguró que la violencia nunca es una solución.

Gabriela Herrera rompe su silencio tras denuncia de César BK contra Leslie Shaw y su novio.
Gabriela Herrera rompe su silencio tras denuncia de César BK contra Leslie Shaw y su novio. (Composición Karibeña)
26/01/2026

Gabriela Herrera decidió romper su silencio luego de la denuncia presentada por César BK contra Leslie Shaw y su pareja, conocido como El Prefe. La modelo y cantante lamentó el enfrentamiento y dejó en claro que no respalda ningún tipo de violencia, señalando que estas situaciones siempre deben resolverse con diálogo y respeto.

Gabriela Herrera sobre polémica de César BK y Leslie Shaw

Aunque aclaró que hace bastante tiempo no mantiene comunicación con César BK, Gabriela Herrera explicó que su vínculo con él fue de salientes, no de enamorados. Aun así, no fue indiferente a la polémica de su exsaliente con Leslie Shaw y su pareja, conocido como El Prefe, y expresó su preocupación por lo ocurrido, ya que considera que se trata de un tema delicado y complejo.

"Una salida, fue mi saliente nada más, le agrietan cosas que no son, pero ya, bueno, mi saliente, mi saliente, vamos a ponerlo así. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, no fue mi novio, no fue mi novio, fue mi saliente", señaló a "Espectáculos de Verano", marcando distancia y aclarando su situación personal.

Gabriela indicó que, pese a no estar involucrada directamente, le preocupa ver al cantante atravesar este tipo de problemas. Para ella, siempre existen dos versiones en una situación así, por lo que pidió cautela antes de juzgar. Sin embargo, fue tajante al rechazar cualquier tipo de agresión. 

"Pero sí vi que ahora le pasó un problema también, todo le pasa a la gente, ¿qué pasa? No entiendo, sí, pero, pucha, complicadito, ¿no? Un tema bastante complicado porque en una situación siempre hay dos versiones. Pucha, igual yo no estoy a favor de la agresión nunca, creo que la agresión nunca es favorable para nada", comentó. "

César BK revela cómo se desató su altercado con 'El Prefe', novio de Leslie Shaw: "No supo guardar la compostura"
@ameg_pe

26.01.26 | Gabriela Herrera se pronuncia tras denuncia de César BK a Leslie Shaw y su novio. Fuente: Espectáculo de Verano

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Además, resaltó que lo más sano es conversar y buscar soluciones pacíficas, evitando que las cosas se salgan de control. La cantante también reflexionó sobre lo delicado que es llegar a la violencia, sobre todo cuando hay una mujer involucrada. 

"Pero llegar a la agresión ya es un punto bastante complicado, ¿no? Entonces, igual siento que es una mujer y él es un hombre. En este caso no se podrían defender tampoco él. Y la agresión no es el mejor ámbito en este caso", sostuvo, pidiendo más conciencia y respeto.

César BK revela que contrató seguridad ante las amenazas del novio de Leslie Shaw: "Es ser precavido"
Su carrera musical sigue en marcha

Por otro lado, Gabriela Herrera habló de su carrera artística. Reveló que tenía una canción grabada con César BK, pero que nunca llegó a publicarse debido a problemas personales. 

"Claro, pues que me bajó una canción que no salió porque se resintió, ya no quiso que saliera la canción, pero normal, igual canciones hay miles y yo le deseo lo mejor", contó con tranquilidad.

Lejos de quedarse en el pasado, Gabriela aseguró que se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos y anunció el próximo lanzamiento de su tema "Mala", una canción con mucho ritmo, fuerza y empoderamiento. La artista adelantó que el videoclip ya está listo y promete sorprender a su público con una propuesta fresca, urbana y llena de energía.

Además, explicó que seguirá apostando por el género urbano, mezclándolo con baile y ritmos tropicales, ya que esa fusión la representa. Su objetivo es continuar creciendo en la música y consolidar su carrera artística con nuevos lanzamientos.

En conclusión, Gabriela Herrera deja en claro su postura frente a la polémica entre Leslie Shaw y César BK: rechaza totalmente la violencia y apuesta por el diálogo. Al mismo tiempo, busca seguir adelante, enfocada en su música y en los nuevos proyectos que tiene preparados. Con un mensaje de respeto y reflexión, la artista reafirma que su prioridad es seguir creciendo.

