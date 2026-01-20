Edwin Guerrero lamenta la baja energía de las cantantes de Corazón Serrano en los conciertos: "Están flojas"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más sonadas del Perú por varios de sus grandes éxitos. Aunque al parecer, las cantantes estarían teniendo un bajo rendimiento en los conciertos que realizan y fueron notados por uno de los dueños, Edwin Guerrero.

Edwin Guerrero sobre el rendimiento de las vocalistas

Por medio de una transmisión en vivo, Edwin Guerrero le gusta compartir algunas anécdotas e información sobre el grupo de cumbia con sus seguidores. Es así como recibió una pregunta de un fan donde le menciona que las chicas han estado luciendo muy desanimadas en los shows que presentan.

En ese sentido, el director musical decidió confirmar aquel comentario afirmando que efectivamente él también lo ha notado. Además, menciona que ya le habría hecho dar su inconformidad a toda la delantera musical para que se pusiera las pilas.

"Edwin, las chicas están desanimadas, ni bailan... solo por obligación", le preguntó un fan. "Te juro que también me he dado cuenta de eso. Están flojas. Ya le hemos metido una reñida", respondió el artista.

En otro momento, Edwin Guerrero menciona que si bien ha visto otros grupos con más presentaciones al día con más energía, llama la atención que ellos que aceptan menos conciertos, sus integrantes luzcan cansadas.

"Somos los que sacamos menos shows, he visto gente de otros grupos que si tienen doble, triple evento por día. Sí, tienen bastantes presentaciones y están con ánimos, pero es cuestión de cada uno ya", agregó.

Sobre Edwin Guerrero

El director musical Edwin Guerrero es uno de los dueños de Corazón Serrano que se ha encargado de los últimos éxitos del grupo en la última década aproximadamente. Así mismo, el músico ha llamado la atención del público no solo por su trabajo, sino por sus relaciones amorosas.

En el pasado ha estado involucrada con la cantante Ana Lucía Urbina que duró muchos años, incluso hace dos años retomaron su relación, pero no funcionó. Luego, también fue vinculado con otras integrantes del grupo de cumbia e influencers, convertidos en escándalos en medio de las producciones musicales.

De esta manera, Edwin Guerrero se ha convertido en una figura llamativa de la agrupación Corazón Serrano no solo por su trabajo, sino por su vida privada. Últimamente, el director musical ha realizado varias transmisiones en vivo donde recientemente señaló que las cantantes del grupo de cumbia estarían siendo muy flojas, a pesar de tener shows bajos.