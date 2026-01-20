Cielo Fernández vive dolorosa pérdida familiar y se ausenta de los escenarios con Corazón Serrano

Cielo Fernández, una de las voces jóvenes de la cumbia peruana e integrante de Corazón Serrano, atraviesa un duro momento familiar tras anunciar el fallecimiento de su abuela paterna. La noticia, conocida el último fin de semana, motivó su ausencia en las recientes presentaciones del grupo, mientras sus seguidores expresaron mensajes de apoyo y respeto por el duelo que enfrenta.

Cielo Fernández despide a su abuela y recibe el respaldo de sus seguidores

A través de un video difundido en TikTok, se pudo conocer parte del difícil momento que vive la familia de Cielo Fernández. Las imágenes mostraron el velatorio realizado en Lambayeque, hasta donde llegaron amigos, familiares y personas cercanas para acompañar a la cantante en la despedida de su abuela paterna.

Durante la ceremonia, la integrante de Corazón Serrano tomó la palabra para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a Leonor Chanduvi, gesto que conmovió a quienes estuvieron presentes. En redes sociales, los seguidores de la joven artista no tardaron en expresarle su cariño y fortaleza, resaltando el vínculo especial que existe entre abuelos y nietos.

Sin embargo, también surgieron críticas luego de que trascendiera que algunas personas habrían intentado pedirle fotografías a Cielo en pleno sepelio. Este hecho generó indignación entre los usuarios, quienes exigieron mayor empatía y respeto por el dolor de la cantante y su familia. Comentarios como:

"Deben tener respeto, cómo van a estar pidiéndole fotos, la gente se pasa", "Perder una abuelita es un dolor muy grande", "Hace falta más empatía" y "Deben respetar la privacidad de Cielo Fernández" se multiplicaron en plataformas digitales.

Por ahora, se desconoce la fecha exacta en la que Cielo Fernández retomará sus actividades artísticas. La cantante no participó en las presentaciones del fin de semana con Corazón Serrano, aunque se ha mantenido activa en redes sociales agradeciendo las muestras de apoyo recibidas.

¿Quién es Cielo Fernández y cómo llegó a Corazón Serrano?

Cielo Fernández es una joven cantante peruana de cumbia, natural de Chiclayo, que a sus 18 años ha logrado consolidarse rápidamente en la escena musical nacional. Desde muy pequeña mostró interés por el arte, destacando no solo en el canto, sino también en danzas tradicionales como la marinera y el tondero.

Su primera aparición televisiva se dio en el programa "Yo Soy", donde sorprendió al público con sus imitaciones de Susan Ochoa y Paloma San Basilio. Posteriormente, en mayo de 2024, se incorporó como vocalista a la agrupación Son del Duke, etapa en la que ganó popularidad gracias a interpretaciones como 'Mix Qué bonito' y 'Mix Qué bello', que se viralizaron en redes sociales.

El salto definitivo en su carrera llegó en febrero de 2025, cuando fue anunciada como nueva integrante de Corazón Serrano, una de las orquestas más importantes del país. Desde entonces, su carisma, talento vocal y conexión con el público la han convertido en una de las figuras emergentes más prometedoras de la cumbia peruana.

El fallecimiento de su abuela paterna marcó un duro momento para Cielo Fernández, quien optó por hacer una pausa en su carrera artística para acompañar a su familia. La reacción del público evidenció el cariño hacia la joven cantante, mientras sus seguidores esperan su regreso a los escenarios junto a Corazón Serrano.