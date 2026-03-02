Mamá de Francesca Montenegro explica frase sobre "peces gordos" para Adrián Villar tras chats filtrados

La polémica por los chats filtrados entre Adrián Villar y Francesca Montenegro continúa generando fuertes reacciones en la opinión pública. Esta vez, la madre de la influencer, Alexandra De Negri, decidió salir al frente para explicar el verdadero significado de la frase "peces gordos", que se volvió viral tras difundirse las conversaciones.

Todo esto ocurre en medio del caso que involucra a Villar por el atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. Esta situación mantiene el tema bajo constante atención mediática y social.

Mamá de Francesca Montenegro explica frase

Alexandra De Negri se presentó públicamente junto a su exesposo y su hija Francesca Montenegro en el programa "Sin Rodeos", conducido por Milagros Leiva, para aclarar el sentido real de la frase "pasar uno de sus 'peces gordos'" del chat filtrado entre su hija y Adrián Villar. Según explicó, no se trataba de algo irregular ni de un mensaje con doble intención.

La madre de la influencer aseguró que se trató de una forma coloquial de hablar sobre abogados con experiencia, es decir, profesionales de peso que pudieran llevar el proceso legal dentro del marco regular. Dio a entender que esto que terminó siendo interpretado de distintas maneras por el público tras su difusión.

"Hay un chat de la mamá que le va a poner un pez gordo...", comentó Milagros Leiva, y mientras leía el chat, Francesca se rio. "Fue una expresión coloquial.... (me refería) a un abogado de peso para que ayude a Adrián. Para que siga el proceso de manera regular", manifestó al ser consultada directamente sobre el tema.

La madre de la influencer fue consultada sobre la razón detrás de la intervención. De Negri también remarcó que su postura desde el inicio habría sido que el implicado enfrente el proceso legal correspondiente. Descartó cualquier intención fuera de la ley.

"(¿Para que lo saque?) Para que lo asesore, Milagros, para que esté con él. (¿O para hacer algo irregular, señora?) Jamás, jamás, jamás", afirmó.

Asimismo, la familia Montenegro sostuvo que desde el primer día la recomendación principal fue que Adrián Villar se entregue a las autoridades y siga el proceso correspondiente, confiando en la asesoría legal del padre. Incluso, pese a la separación, la madre reafirmó su plena confianza en la capacidad profesional de su exesposo como abogado.

"Desde el día uno es: 'Por favor, hagan lo que dice tu papá'. Yo confío mi vida y la de mis hijos a Juan como abogado excelente por sobre todas las cosas", aseguró.

¿Dónde aparece la frase "peces gordos"?

La controversia estalló cuando se revelaron fragmentos del chat entre Francesca Montenegro y Adrián Villar, donde se hablaba sobre apoyo legal luego del accidente. En uno de los mensajes, la influencer mencionó a su madre y la posibilidad de conseguir ayuda profesional.

En esa conversación, Francesca incluso destacó la capacidad de su padre como abogado y su cercanía emocional con él. Enfatizó la situación tras estar en medio de un contexto complicado tras el accidente que venía siendo investigado por las autoridades.

#CuartoPoder #Justicia #Investigación #Perú ♬ sonido original - TuVISIÓN @tuvision.oficial 🔵CHATS REVELAN PRESUNTAS COORDINACIONES TRAS ATROPELLO EN EL CASO LIZETH MARZANO Un reportaje de Cuarto Poder difundió chats inéditos del caso Lizeth Marzano. Según la pericia fiscal, la influencer Francesca Montenegro habría ofrecido a Adrián Villar contactarlo con "abogados de alto nivel" tras el atropello fatal. La Fiscalía investiga un presunto encubrimiento. El caso sigue en desarrollo. #LizethMarzano

"Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad... Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos", escribió en el chat difundo en televisión y redes sociales.

En conclusión, el caso de los chats entre Francesca Montenegro y Adrián Villar sigue siendo tema de debate en programas de actualidad y redes sociales. La frase "peces gordos" generó gran controversia, pero su madre aclaró que solo se trató de una expresión coloquial sobre abogados con experiencia. Tras las explicaciones, el tema continúa en el foco público por el contexto sensible del caso Lizeth Marzano.