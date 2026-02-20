Flavia López llama en vivo a Patricio Parodi y él contesta de inmediato: "Yo veo más allá"

Durante la transmisión en vivo de "Sin + que decir", Flavia López hizo una llamada por teléfono a Patricio Parodi. Lo que parecía una acción casual terminó sorprendiendo a todos, ya que el chico reality contestó casi de inmediato. Incluso habló sobre una salida a la playa.

Flavia Laos llama en vivo a Patricio Parodi y él contesta al toque

Un momento inesperado se vivió en plena transmisión en vivo de "Sin + que decir" cuando Flavia López decidió llamar por teléfono a Patricio Parodi. La escena generó sorpresa en el set y también en redes, ya que el chico reality respondió casi de inmediato y con total naturalidad.

Todo comenzó cuando, en medio de la conversación, Daniela Darcourt retó a Flavia a llamarlo para comprobar si contestaba. La influencer dudó por unos segundos y respondió.

"Queremos saber si el señor patricio te puede contestar el teléfono, llámalo", dijo Daniela en vivo. "No, puede que no conteste", señaló Flavia dejando claro que no estaba segura de que él atendiera la llamada. Incluso comentó dónde creía que estaba en ese momento: "En su casa debe estar o entrenando", sin imaginar que la llamada sería respondida rápidamente.

Para sorpresa de todos, Patricio contestó casi al instante y saludó con total confianza. Alejandra Baigorria resaltó que se dieron dos timbradas para que el chico reality le responda a la modelo.

"Alócate. ¿Qué fue?", dijo apenas respondió el teléfono, mientras Flavia le explicaba la situación y le comentaba: "Holi, ¿qué haces? Estoy en vivo". "Dos timbradas y contestó", destacó Alejandra Baigorria.

Tras el saludo inicial, el chico reality se mostró relajado y comenzó a contar qué estaba haciendo antes de recibir la llamada. Sin problemas, detalló su agenda del día y habló como si fuera una conversación cotidiana entre ambos.

"Cambiándome para ir al gimnasio, después a la notaría y ya almuerzo y para el canal, pues. ¿Tú cómo haces?", comentó, lo que generó más risas en el set por la naturalidad con la que respondió.

En ese momento, Flavia le pasó el teléfono a Alejandra Baigorria, quien no dudó en bromear con él por adelantarse a explicar todo su rutina del día. La empresaria se sorprendió por lo detallado de su respuesta y el ambiente se mantuvo en tono divertido. Patricio explicó por qué se adelantó a dar tantos detalles.

"No, es que por si acaso, a veces me pregunta qué voy a hacer, o sea, ponte para ir al canal. (Ah, te adelantaste) Yo siempre veo un poco más allá", afirmó entre risas.

¿Patricio llevará de nuevo a Flavia a una casa de playa?

La conversación se volvió aún más comentada cuando Alejandra le preguntó si llevaría a Flavia a la casa de playa el fin de semana. La pregunta generó expectativa inmediata entre los presentes y los seguidores. Lejos de incomodarse, Patricio respondió con total soltura.

"(Patito lord también vas a llevar a Flavita este fin a la casa de playa?) ¿Qué? ¿Quieres que la lleve? sí pues, ¿no?", dijo Patricio. Luego añadió con naturalidad: "O sea estar ahí, la llevo, sí".

En conclusión, la llamada en vivo entre Flavia López y Patricio Parodi se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. Su rápida respuesta, su tono relajado y las bromas en plena transmisión encendieron las redes y volvieron a ponerlos en el centro de la farándula.