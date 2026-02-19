RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Nació el amor?

Flavia López fue captado con Kevin Díaz luciendo muy cercanos en 'EEG' ¿Olvidó a Patricio Parodi?

Por medio de las redes se viralizó un video donde Flavia López es abrazada por Kevin Díaz en 'EEG' y ahora, la modelo sale a hablar tras ser vinculados románticamente.

Flavia López fue captado con Kevin Díaz luciendo muy cercanos en 'EEG'
Flavia López fue captado con Kevin Díaz luciendo muy cercanos en 'EEG' (Composición Karibeña)
19/02/2026

Flavia López está siendo vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi en varias ocasiones tras ser visto juntos los fines de semana. Ahora, la chica reality fue captada luciendo muy cercanos con Kevin Díaz ¿Será que se cansó de esperar a el 'Pato'?

¿Nació el amor con Kevin Díaz?

Por medio de las redes sociales, se ha viralizado algunas tomas del detrás de cámaras de 'EEG' donde se puede ver cómo Kevin Díaz se luce muy cercano a Flavia López. Incluso, en las imágenes se puede ver cómo el chico reality abraza a la modelo entre risas de ambos, haciendo suponer que algo estaría naciendo entre ellos.

Ante esto, fue la misma modelo quien salió a hablar sobre aquellas imágenes en el podcast 'Q' BOCHINCHE!', donde puso en contexto lo que salía en el video. Afirmando así que solo habría sido un trato entre amigos, más no algo romántico.

"Esas imágenes son cuando en el programa hicieron votación de quién eliminan y Kevin mencionó mi nombre, entonces estaba como resentida y me estaba pidiendo disculpas. Es un buen chico, me ayuda bastante en la competencia", expresó.

En otro momento, el conductor Samuel Suárez le pregunta si estas actitudes con Kevin Díaz es parte de darle celos a Patricio Parodi para que se ponga las 'pilas' y formalicen una relación romántica, ya que hasta el momento solo son amigos que siguen saliendo juntos.

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre enfrentamientos con Onelia Molina: "Yo le mandé carta notarial"
Lee también

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre enfrentamientos con Onelia Molina: "Yo le mandé carta notarial"

"¿No era para darle celos al 'Pato'?", le pregunta, y ella responde: "No, (se ríe) el café se enfría".

Patricio niega beso con Flavia López

A través de una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Patricio Parodi señaló que solo hubo un acercamiento con Flavia López, pero no un beso totalmente claro. Así mismo, señaló que todo sería a causa de efectos que habría puesto la producción de Magaly Medina.

¡Siguen juntos! Masiel Málaga niega haber terminado su relación con 'Churrito' Hinostroza
Lee también

¡Siguen juntos! Masiel Málaga niega haber terminado su relación con 'Churrito' Hinostroza

"Yo solamente hablo lo que hay en las imágenes, creo que las últimas veces en que me han estado grabando, 'ampayando', muchos me han dicho que ponen sus efectos de besitos y dicen 'ahh hay beso', pero yo te hablo como una persona que ve las imágenes, tú puedes sacar las conclusiones que quieras sacar", expresó.

De esta manera, Flavia López estaría siendo vinculada con Patricio Parodi, pero ahora también con Kevin Díaz tras ser captados muy juntos en cierta complicidad en 'EEG'. Aunque la joven ha negado que esté pasando algo con los dos chicos realitys, sus seguidores solo esperan a quién elegiría.

Temas relacionados cercanos EEG Flavia López Kevin Díaz Patricio Parodi

Siga leyendo

Lo Más leído

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Reconocido actor peruano sorprende al aparecer como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Pamela López revela que Luis Fernando le compró un carro y advierte a Yahaira: "Hay cosas que debe saber"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

últimas noticias
Karibeña