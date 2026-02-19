Flavia López fue captado con Kevin Díaz luciendo muy cercanos en 'EEG' ¿Olvidó a Patricio Parodi?

Flavia López está siendo vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi en varias ocasiones tras ser visto juntos los fines de semana. Ahora, la chica reality fue captada luciendo muy cercanos con Kevin Díaz ¿Será que se cansó de esperar a el 'Pato'?

¿Nació el amor con Kevin Díaz?

Por medio de las redes sociales, se ha viralizado algunas tomas del detrás de cámaras de 'EEG' donde se puede ver cómo Kevin Díaz se luce muy cercano a Flavia López. Incluso, en las imágenes se puede ver cómo el chico reality abraza a la modelo entre risas de ambos, haciendo suponer que algo estaría naciendo entre ellos.

Ante esto, fue la misma modelo quien salió a hablar sobre aquellas imágenes en el podcast 'Q' BOCHINCHE!', donde puso en contexto lo que salía en el video. Afirmando así que solo habría sido un trato entre amigos, más no algo romántico.

"Esas imágenes son cuando en el programa hicieron votación de quién eliminan y Kevin mencionó mi nombre, entonces estaba como resentida y me estaba pidiendo disculpas. Es un buen chico, me ayuda bastante en la competencia", expresó.

En otro momento, el conductor Samuel Suárez le pregunta si estas actitudes con Kevin Díaz es parte de darle celos a Patricio Parodi para que se ponga las 'pilas' y formalicen una relación romántica, ya que hasta el momento solo son amigos que siguen saliendo juntos.

"¿No era para darle celos al 'Pato'?", le pregunta, y ella responde: "No, (se ríe) el café se enfría".

Patricio niega beso con Flavia López

A través de una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Patricio Parodi señaló que solo hubo un acercamiento con Flavia López, pero no un beso totalmente claro. Así mismo, señaló que todo sería a causa de efectos que habría puesto la producción de Magaly Medina.

"Yo solamente hablo lo que hay en las imágenes, creo que las últimas veces en que me han estado grabando, 'ampayando', muchos me han dicho que ponen sus efectos de besitos y dicen 'ahh hay beso', pero yo te hablo como una persona que ve las imágenes, tú puedes sacar las conclusiones que quieras sacar", expresó.

De esta manera, Flavia López estaría siendo vinculada con Patricio Parodi, pero ahora también con Kevin Díaz tras ser captados muy juntos en cierta complicidad en 'EEG'. Aunque la joven ha negado que esté pasando algo con los dos chicos realitys, sus seguidores solo esperan a quién elegiría.