¡Siguen juntos! Masiel Málaga niega haber terminado su relación con 'Churrito' Hinostroza

A unas semanas de anunciar su compromiso, empezaron a correr el rumor sobre el fin de la relación entre Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza. Todo habría acabado luego de que la pareja se lució juntos en una transmisión en vivo.

Masiel Málaga niega haberse separado de 'Churrito' Hinostroza

A través de sus redes sociales, la salsera Masiel Málaga reapareció en una transmisión en vivo donde estuvo conversando con sus seguidores. Es así como la joven habló sobre los supuestos rumores de separación de 'Churrito' Hinostroza.

"Ustedes paran bien atentos, ¿no?, si pongo una foto, si le sigo o no le sigo. No te sigo ni te seguiré", resaltó ella. "Yo les voy a explicar, no hemos borrado las fotos, la hemos ocultado por un tema de seguridad", expresó.

Así mismo, habló sobre la noticia de que ya no estaría usando el anillo que le habría dado su pareja hace unas semanas cuando se comprometieron en matrimonio. Aunque deja en claro que en ningún momento terminaron.

"Tengo dos anillos (yo tengo dos también), han salido cosas (¿Qué han salido?) que dicen que habíamos terminados. O sea si borramos algo, ¿depende nuestra relación?, no hay forma. Pero igual no entro en detalles tampoco", declaró la joven a sus seguidores de forma muy honesta mientras que Hinostroza aparecía por detrás de ella.

¡Más que pareja, son amigos!

Durante otro momento, Masiel Málaga deja en claro que si alguna vez decide terminar su relación con 'Churrito' Hinostroza, la gente no podría darse cuenta ya que antes de comprometerse como pareja, han sido amigos durante mucho tiempo y se conocen muy bien. Afirmando así que siempre los verían juntos, si algún día deciden ya no seguir de manera romántica.

"Si algún terminamos, ni cuenta se van a dar, porque antes de ser novios, hemos sido amigos y nunca vamos a dejar de ser amigos. No se van a dar cuenta porque él está acá. Él está acá porque él puede seguir siendo mi amigo, si algún día terminamos yo seguiré estando con él, así no sea una relación como tal", comentó.

De esta manera, Masiel Málaga deja en claro que aún mantiene su relación amorosa con 'Churrito' Hinostroza a unas semanas de haberse comprometido. Afirman que si ocultaron algunas fotos suyas en redes, es por un tema de seguridad y solamente eso, pero que siguen juntos más unidos que nunca con sus planes de casarse.