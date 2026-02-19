RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Sí se casarán!

¡Siguen juntos! Masiel Málaga niega haber terminado su relación con 'Churrito' Hinostroza

A pesar de los rumores de separación, Masiel Málaga reapareció en las redes sociales en un 'live' donde se lució con 'Churrito' Hinostroza afirmando que siguen juntos.

Masiel Málaga niega haber terminado su relación con 'Churrito' Hinostroza
Masiel Málaga niega haber terminado su relación con 'Churrito' Hinostroza (Composición Karibeña)
19/02/2026

A unas semanas de anunciar su compromiso, empezaron a correr el rumor sobre el fin de la relación entre Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza. Todo habría acabado luego de que la pareja se lució juntos en una transmisión en vivo.

Masiel Málaga niega haberse separado de 'Churrito' Hinostroza

A través de sus redes sociales, la salsera Masiel Málaga reapareció en una transmisión en vivo donde estuvo conversando con sus seguidores. Es así como la joven habló sobre los supuestos rumores de separación de 'Churrito' Hinostroza. 

"Ustedes paran bien atentos, ¿no?, si pongo una foto, si le sigo o no le sigo. No te sigo ni te seguiré", resaltó ella. "Yo les voy a explicar, no hemos borrado las fotos, la hemos ocultado por un tema de seguridad", expresó. 

Así mismo, habló sobre la noticia de que ya no estaría usando el anillo que le habría dado su pareja hace unas semanas cuando se comprometieron en matrimonio. Aunque deja en claro que en ningún momento terminaron.

"Tengo dos anillos (yo tengo dos también), han salido cosas (¿Qué han salido?) que dicen que habíamos terminados. O sea si borramos algo, ¿depende nuestra relación?, no hay forma. Pero igual no entro en detalles tampoco", declaró la joven a sus seguidores de forma muy honesta mientras que Hinostroza aparecía por detrás de ella.

Rebeca Escribens encara a Macarena Vélez tras decir que solo ha salido una vez: "Vas de juerga en juerga"
Lee también

Rebeca Escribens encara a Macarena Vélez tras decir que solo ha salido una vez: "Vas de juerga en juerga"

¡Más que pareja, son amigos!

Durante otro momento, Masiel Málaga deja en claro que si alguna vez decide terminar su relación con 'Churrito' Hinostroza, la gente no podría darse cuenta ya que antes de comprometerse como pareja, han sido amigos durante mucho tiempo y se conocen muy bien. Afirmando así que siempre los verían juntos, si algún día deciden ya no seguir de manera romántica.

"Si algún terminamos, ni cuenta se van a dar, porque antes de ser novios, hemos sido amigos y nunca vamos a dejar de ser amigos. No se van a dar cuenta porque él está acá. Él está acá porque él puede seguir siendo mi amigo, si algún día terminamos yo seguiré estando con él, así no sea una relación como tal", comentó.

Jossmery Toledo aclara su vínculo con ex de Isabella Ladera: "No me ando besando con cualquiera"
Lee también

Jossmery Toledo aclara su vínculo con ex de Isabella Ladera: "No me ando besando con cualquiera"

De esta manera, Masiel Málaga deja en claro que aún mantiene su relación amorosa con 'Churrito' Hinostroza a unas semanas de haberse comprometido. Afirman que si ocultaron algunas fotos suyas en redes, es por un tema de seguridad y solamente eso, pero que siguen juntos más unidos que nunca con sus planes de casarse.

Temas relacionados 'Churrito' Hinostroza desmiente rumores Masiel Málaga relación

Siga leyendo

Lo Más leído

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Reconocido actor peruano sorprende al aparecer como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Pamela López revela que Luis Fernando le compró un carro y advierte a Yahaira: "Hay cosas que debe saber"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

últimas noticias
Karibeña