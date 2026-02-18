Maju Mantilla no descarta reconciliación con Gustavo Salcedo: "Siempre va haber amor entre nosotros"

Hace unos días, Maju Mantilla fue captada al lado de Gustavo Salcedo en su casa de playa en un fin de semana sin la presencia de sus hijos. Tras rumores de reconciliación, la exreina de belleza salió a declarar que ambos aún sentirían mucho amor por el otro debido a su historia de 20 años juntos.

Maju Mantilla sobre Gustavo Salcedo

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Maju Mantilla fue consultada sobre las recientes imágenes donde aparece con su aún esposo Gustavo Salcedo, teniendo una cordialidad que podría ir más que solo padres.

"Siempre nos van a ver juntos, nosotros conversamos muy seguido, tenemos cosas que hacer por los niños. También seguramente en algún momento nos van a ver de viaje, son 20 años de relación, 12 años de matrimonio", expresó.

Así mismo, la exreina de belleza negó que se hayan reconciliado tras su separación y ser vistos juntos. Aunque señala que aún tienen una buena relación y actualmente, estarían muy tranquilos y felices.

"No (hemos regresado), ya les he dicho que nosotros estamos separados, pero tenemos una linda relación. Lo que queremos es apoyarnos, estar bien, tranquilos y felices", agregó.

¡AÚN HAY AMOR!

Así mismo, el periodista le preguntó a Maju Mantilla si aún estaría enamorada de Gustavo Salcedo y si en algún momento en el futuro podrían retomar su relación por esa misma historia que tienen de 20 años juntos y 12 años de casados. La modelo reveló que aún hay amor entre ellos y han pasado por tantas cosas que sí sería posible todo.

"Es un persona importante y especial para mí, siempre lo va ser. Yo considero que sí hay amor, amor hay. Él es una persona muy importante en mi vida, siempre va a haber amor entre nosotros, que no se va acabar. Hemos pasado un montón de cosas que han sido muy difíciles, pero lo bueno es que hemos buscado la calma (¿Existe la posibilidad que más adelante vuelvan a unirse?) Todo puede pasar, sí", expresó.

De esta manera, Maju Mantilla revela que aún hay posibilidades de que su matrimonio con Gustavo Salcedo se puede salvar y que el amor entre ambos sigue presente. Actualmente, estarían llevando una muy buena relación como padres y que los seguirían viendo juntos en más momentos. La exreina de belleza deja en claro que tienen mucha historia juntos y al parecer, estarían en proceso de regresar.