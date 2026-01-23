Doña Martha explota por rumores de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: "Todo es por rating"

Los rumores sobre una supuesta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli volvieron a tomar fuerza en los últimos días. Desde que oficializaron su relación, la pareja ha enfrentado constantes especulaciones sin confirmación. Ante el revuelo, Doña Martha Valcárcel salió al frente y negó tajantemente una separación.

Doña Martha descarta ruptura entre Milett y Marcelo Tinelli

Durante su participación en 'Amor y Fuego', Doña Martha fue consultada sobre los comentarios que apuntan a un supuesto distanciamiento entre su hija y Marcelo Tinelli. Lejos de mostrarse incómoda, explicó que este tipo de rumores responde a estrategias mediáticas para generar impacto. Según señaló, se trata de versiones sin sustento que buscan captar audiencia.

"Realmente es triste, pero ya sabemos los que paramos en este medio que por ganar rating no tienen ideas, son mitómanos, viven sin producir y dicen cualquier cosa", expresó, dejando en claro su molestia por la difusión de versiones sin sustento.

Asimismo, fue consultada por las declaraciones que surgieron desde Perú, específicamente las de Giancarlo Cossio, amigo cercano de Milett, quien dejó entrever en tono ligero una posible ruptura. Doña Martha aseguró no haber comprendido del todo esos comentarios y manifestó su sorpresa, aunque resaltó que entre ellos siempre existió respeto.

"No lo hemos entendido. Yo lo quiero mucho a Giancarlo, ella hace sus cosas con él, pero sí estoy bastante sorprendida. Siempre ha habido un respeto mutuo, pero creo que él ya ha dado una explicación y que fue un chiste", señaló.

Giancarlo Cossio pide disculpas en vivo y aclara sus declaraciones

Tras la polémica generada, Giancarlo Cossio decidió comunicarse en vivo con 'Amor y Fuego' el jueves 22 de enero, cuando Doña Martha se encontraba como invitada. El joven productor asumió su responsabilidad y explicó que sus palabras no tuvieron mala intención, sino que se trataron de una broma que se salió de control.

"Lo dije en ese momento de broma, le pedí disculpas a Milett, pero ha sido mi error. Sí hago el mea culpa y me disculpo con ambas. Milett y mi tía saben que yo hablo tonterías y hago chistes, se me escapó en ese momento. Yo no había hablado con mi tía", declaró.

Además, contó que ya había conversado con la modelo para aclarar el malentendido y reconoció que la prensa argentina aprovechó el comentario para reforzar los rumores de separación.

"Primero quiero hablar con mi tía y pedirle disculpas. Yo ya hablé con Milett, se me escapó de las manos. Hice una broma, para mí fue una payasada lo que yo dije", añadió.

Ante estas disculpas públicas, Doña Martha respondió con un mensaje conciliador y dejó claro que el cariño hacia Cossio permanece intacto.

"Giancarlo, yo te quiero mucho, no se acaba el cariño de la noche a la mañana por una locura. Eres mejor persona porque sabes y reconoces lo que hiciste, un error. Te quiero siempre", expresó, incluso bromeando sobre una futura salida a comer juntos.

Las declaraciones de Doña Martha y las disculpas de Giancarlo Cossio apaciguaron los rumores de una supuesta separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. La madre de la modelo advirtió cómo comentarios sin contexto pueden escalar en el espectáculo. Según su entorno, la relación continúa lejos de una ruptura real.