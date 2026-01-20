Darinka Ramírez aclara si Jefferson Farfán conversó con ella sobre su segundo embarazo: ¿Qué dijo?

Darinka Ramírez volvió a acaparar la atención de la farándula luego de confirmar que está esperando a su segundo bebé. La madre de la hija menor de Jefferson Farfán fue abordada por la prensa cuando llegaba al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional y respondió, sin rodeos, si el exfutbolista le dijo algo sobre su embarazo.

¿Jefferson Farfán habló con Darinka sobre su segundo embrazo?

Las cámaras de "Amor y Fuego" no dejaron pasar la oportunidad cuando Darinka Ramírez llegaba al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Le preguntaron directamente si Farfán se había comunicado con ella tras hacer público su embarazo. Lejos de esquivar el tema, la joven dejó en claro que no existe ningún tipo de comunicación entre ambos, pese a que comparten una menor.

"(¿No has conversado con él después de tu embarazo? ¿No te ha dicho nada? ¿No opinó?) No tenemos comunicación para nada", respondió ante el micrófono del programa de espectáculos. Sus palabras generaron comentarios, ya que muchos asumían que mantenían contacto por temas de crianza.

Aun así, Darinka explicó que Jefferson Farfán sí cumple con lo establecido para su hija, aunque precisó que ese apoyo no ha cambiado con el paso del tiempo. Durante la entrevista, la también cantante señaló que el exfutbolista mantiene el mismo monto desde que nació la niña. Sin embargo, ahora la situación es distinta, pues la menor está por iniciar una nueva etapa escolar.

"Sí, por ahí que la ve, pero no quiero hablar de ese tema. Cumple con lo mismo desde que nació mi hija, pero se están viendo los temas legales que demoran mucho", comentó Darinka.

Por ese motivo, decidió iniciar un proceso legal para solicitar un aumento en la pensión. Explicó que su hija pronto ingresará al nido y eso implica más gastos, por lo que espera que todo se evalúe de manera justa.

Darinka Ramírez guarda silencio sobre el papá de su segundo bebé

Otro momento que llamó la atención fue cuando le preguntaron quién es el padre del bebé que espera. Darinka prefirió no dar nombres ni pistas y explicó por qué decidió guardar silencio.

"Porque prefiero estar así. De hecho, por ahí me van a grabar, pero prefiero las cosas tranquilas", respondió con calma, dejando claro que quiere vivir esta etapa lejos del ruido mediático.

En el set de "Amor y Fuego", Rodrigo González la cuestionó. El conductor criticó que la influencer haya decidido volver a quedar embarazada cuando todavía está atravesando problemas con el padre de su primera hija.

En conclusión, Darinka Ramírez enfrenta un momento importante en su vida personal. Está embarazada por segunda vez, no mantiene comunicación con Jefferson Farfán y ha iniciado un proceso legal para mejorar la pensión de su hija, pensando en su futuro. Mientras tanto, ha optado por mantener en reserva su nueva relación y proteger su tranquilidad.