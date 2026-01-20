Moisés Vega anuncia acciones legales para poder ver a su hija: "Quiero darle lo que le corresponde"

Moisés Vega, cantante de cumbia y exintegrante de Hermanos Yaipén y Papillón, volvió a pronunciarse sobre el difícil momento que vive por el conflicto con la madre de su hija menor. Tras confesar el dolor que siente por no poder verla, anunció que recurrirá a la vía legal para regularizar su situación y proteger el bienestar de la pequeña.

Moisés Vega anuncia acciones legales para ver a su hija

En recientes declaraciones, Moisés Vega confirmó que ya se encuentra asesorado por un abogado y que espera una pronta resolución judicial que le permita acceder a un régimen de visitas formal. El cantante explicó que su intención es cumplir con todas sus responsabilidades conforme a la ley y evitar que el conflicto continúe escalando.

"Mi abogado está viendo mi caso, solo estoy a la espera de que la jueza emita la sentencia del régimen de visitas y de pensión de alimentos porque quiero darle a mi hija lo que le corresponde, tal como lo hago con su hermana mayor. Quiero hacer todo de acuerdo a ley y como tiene que ser", señaló el intérprete.

Vega también enfatizó que nunca ha dejado de asumir sus obligaciones económicas con sus hijas, desmintiendo así cualquier versión que sugiera un abandono de su parte.

"Nunca he dejado de ser responsable con mis hijas", acotó. Además, informó que recientemente se integró a la orquesta La Expresiva, proyecto con el que busca estabilidad laboral para seguir cumpliendo con sus compromisos familiares.

El artista recalcó que su mayor interés es mantener un vínculo cercano con su hija menor, algo que, según indicó, se ha visto obstaculizado en reiteradas ocasiones. Por ello, considera que una decisión judicial clara permitirá ordenar la situación y evitar nuevos conflictos.

El conflicto por la manutención y las acusaciones públicas

Las declaraciones de Moisés Vega se suman a lo expuesto días atrás en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde detalló cómo se ha desarrollado su relación con Flavia Gómez tras la separación. En ese espacio, el cantante aseguró que la madre de su hija difundió una conversación privada con la intención de afectar su imagen pública.

"El tiktok que ella colgó hace unos días con una conversación privada, donde me quiere dejar súper mal, no es la única conversación que hemos tenido. También hemos tenido una conversación donde me prohíbe ver a mi hija si no le cumplo con una pensión anticipada, lo que se está viendo con abogados", declaró el artista.

Vega también indicó que ha recibido indirectas y videos dirigidos a su persona, pero recalcó que el mayor problema radica en los reiterados impedimentos para ver a sus hijas, bajo el argumento de un supuesto incumplimiento económico. En ese sentido, aseguró que la suma que se le exige supera ampliamente sus posibilidades actuales.

"Me está exigiendo una pensión cuatro veces mayor a la de mi primera hija. El monto que ella me exige es muy elevado y no está a mi alcance; yo en estos momentos no me encuentro laborando en ninguna empresa ni casa musical. Estoy trabajando independientemente y de todo lo que recaude le he estado pasando mediante mis medios, lo que he podido darle a mi hija", sostuvo.

En conclusión, Moisés Vega aclaró que no busca generar polémica, sino una solución legal que le permita ejercer su rol como padre. El cantante confía en que el Poder Judicial establezca un régimen de visitas y una pensión acorde a sus posibilidades, mientras continúa trabajando y priorizando el bienestar de sus hijas.