¡EMOTIVO!

Moisés Vega se quiebra al hablar de la relación con su hija tras su separación: "La he visto solo cuatro veces"

El cantante de cumbia se mostró visiblemente afectado en redes sociales al confesar que atraviesa un difícil momento emocional, marcado por la distancia con su hija.

Moisés Vega se quiebra en redes al confesar que casi no ve a su hija tras su separación.
Moisés Vega se quiebra en redes al confesar que casi no ve a su hija tras su separación. (Composición: La Karibeña)
12/01/2026

Moisés Vega, cantante de cumbia peruana y exintegrante de Hermanos Yaipén y Papillón, habló abiertamente sobre el difícil momento emocional que atraviesa tras el fin de su matrimonio. A través de redes sociales, confesó que la situación se agrava por la limitada relación con su hija, testimonio que generó múltiples muestras de apoyo entre sus seguidores.

El conflicto por la manutención de sus hijas

En un video difundido en su cuenta de TikTok, Moisés Vega explicó detalles de su relación con Flavia Gómez y las consecuencias que trajo consigo la separación. El cantante sostuvo que, en los últimos días, la madre de sus hijas difundió una conversación privada con la intención de perjudicar su imagen pública.

"El tiktok que ella colgó hace unos días con una conversación privada, donde me quiere dejar súper mal, no es la única conversación que hemos tenido. También hemos tenido una conversación donde me prohíbe ver a mi hija si no le cumplo con una pensión anticipada, lo que se está viendo con abogados", declaró el artista.

Vega también indicó que ha recibido indirectas y videos dirigidos a su persona, pero recalcó que el mayor problema radica en los reiterados impedimentos para ver a sus hijas, bajo el argumento de un supuesto incumplimiento económico. En ese sentido, aseguró que la suma que se le exige supera ampliamente sus posibilidades actuales.

"Me está exigiendo una pensión cuatro veces mayor a la de mi primera hija. El monto que ella me exige es muy elevado y no está a mi alcance; yo en estos momentos no me encuentro laborando en ninguna empresa ni casa musical. Estoy trabajando independientemente y de todo lo que recaude le he estado pasando mediante mis medios, lo que he podido darle a mi hija", sostuvo.

@moisesvegaoficial Después de más de 10 meses de silencio, hoy decido contar mi verdad. Gracias a todos mis seguidores, amigos y familia que me siguen por estas plataformas, les agradezco que estén pendientes de mi vida, y por eso hice este video para poder dejarles claro cómo me va en mi vida personal y porque fue el fin de mi matrimonio, no hay nada más que decir, gracias por su atención. #moisesvega #mihistoria #separacion #paz ♬ sonido original - Moises Vega

Rompe en llanto y revela que atraviesa depresión

Visiblemente afectado, el cantante confesó que, durante estos meses, solo ha podido ver a su hija "tres o cuatro veces". Según explicó, cada intento de acercamiento terminaba en reclamos o condiciones relacionadas con la pensión solicitada, lo que agravó su estado emocional.

Asimismo, Moisés Vega afirmó que ha sentido una constante vigilancia por parte de su expareja. 

"He estado monitoreado todo este tiempo como si tuviéramos una relación", puntualizó, dejando entrever el desgaste emocional que le ha generado esta situación.

En uno de los momentos más sensibles del video, el intérprete rompió en llanto y confesó que ha sufrido episodios severos de depresión, por lo que decidió buscar ayuda profesional. 

"Me siento triste por no estar más presente en la vida de mi hija. He pasado momentos de depresión superfuerte, pero he tenido la valentía de llevar ayuda profesional (...) Solo quiero decir que extraño mucho a mis hijas. No pensé que tan lejos podía llegar el odio de alguien. Voy a salir adelante por ellas", manifestó.

En conclusión, el testimonio de Moisés Vega revela los conflictos emocionales y legales que enfrenta tras su separación y el impacto en su salud mental y rol como padre. Mientras el caso sigue por la vía legal, el cantante afirmó que continuará luchando por mantener un vínculo cercano con sus hijas y salir adelante.

Temas relacionados cantante Espectáculos hija moisés Vega Redes Sociales relación

