Milett Figueroa se pronuncia tras amenazas a familia de Marcelo Tinelli: "Están muy afectados todos"

Milett Figueroa rompió su silencio y se refirió a las amenazas que ha recibido la familia de su pareja, Marcelo Tinelli. La modelo conversó con la periodista Mercedes Cordero, del programa "Vamos las chicas", y contó cómo está viviendo esta tensa situación junto al presentador.

Milett Figueroa sobre las amenazas a la familia de Tinelli

La actriz y modelo Milett Figueroa habló por primera vez sobre las amenazas que ha recibido la familia de Marcelo Tinelli, su pareja, y que tienen muy preocupados a todos los integrantes del clan argentino. En conversación con la periodista Mercedes Cordero, del programa "Vamos las chicas" de Canal de la Ciudad, la peruana se mostró empática y solidaria con el conductor, quien atraviesa días complicados.

"Acompañándolo en este momento difícil y delicado para él y su familia. Están muy afectados todos", fue lo primero que le dijo Milett a la periodista, dejando ver que el tema ha golpeado emocionalmente a su entorno.

Durante la entrevista, Mercedes Cordero reveló que habló directamente con Milett para conocer cómo está viviendo esta situación y si ha pensado en pedir protección. Sin embargo, la modelo dejó en claro que prefiere mantenerse al margen y enfocarse en su rol de compañera.

"(¿Vas a pedir alguna medida de seguridad?) No siento la necesidad. Creo que es un tema más familiar delicado y prefiero acompañarlo desde mi lugar de pareja. Estoy con mi mamá que llegó ahora", explicó Milett, quien además contó que su madre viajó recientemente a Argentina.

Cordero destacó que la peruana ha decidido mantener un perfil bajo ante esta situación. Señaló que ha evitado dar declaraciones a otros medios, priorizando el bienestar del conductor argentino. Milett también fue consultada sobre su participación en las grabaciones del reality familiar "Los Tinelli", parte del cual se filmó en Perú, y aseguró que todo marchó con normalidad.

"Sí, todo superbién. Tuvimos un viaje maravilloso. Fue muy sanador para todos. Aún no tengo fechas (de cuándo se termina concretamente lo de la grabación). Pero siempre estoy apoyando a Marce con todo este tema y el apoyo a su familia, como siempre apoyando a Juani en todo", dijo la actriz, según la conductora.

Marcelo Tinelli alza la voz

Por su parte, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio a través de sus redes sociales, donde confirmó que él y su familia han recibido amenazas graves.

"Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada", escribió el presentador argentino.

El conductor explicó que el conflicto se debe a una deuda vinculada al club San Lorenzo, donde él fue dirigente. Según contó, el préstamo fue adquirido por un empresario que ahora estaría acosándolo judicialmente.

"Por dinero que pedí y puse en San Lorenzo, venimos sufriendo hace tres años una presión y un acoso judicial. Quieren embargarnos y sacarnos todo", denunció Tinelli.

A pesar del momento tenso que vive la familia Tinelli, Milett Figueroa ha demostrado madurez y serenidad. La modelo dejó claro que seguirá al lado de Marcelo para brindarle apoyo emocional.

Mientras tanto, el conductor se prepara para declarar ante la justicia argentina. El empresario continúa enfocado en su nuevo proyecto digital Carnaval Stream, donde asegura que seguirá trabajando "con amor y paciencia" para recuperar la paz familiar junto a Milett y sus seres queridos.

En conclusión, Milett Figueroa ha decidido mantener la serenidad y acompañar a Marcelo Tinelli ante las amenazas a la familia del conductor argentino. La actriz peruana prefirió enfocarse en brindarle apoyo emocional, mientras Tinelli busca resolver la situación por la vía judicial.