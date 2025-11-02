Marcelo Tinelli atravesaría delicado momento tras denuncia de su hija por amenazas: "Estamos preocupados"

Marcelo Tinelli vuelve a ser noticia, pero esta vez por un motivo alejado del espectáculo. Su familia atraviesa un momento complicado luego de que su hija menor, Juanita Tinelli, denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte. La revelación generó conmoción en Argentina y preocupación en el entorno del popular presentador, quien no tardó en pronunciarse sobre el delicado episodio.

Juanita Tinelli rompe el silencio tras recibir amenazas

A través de su cuenta de Instagram, Juanita Tinelli, de 21 años, sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al revelar que ha sido víctima de amenazas graves. En un mensaje cargado de emoción y valentía, la joven explicó que durante mucho tiempo optó por guardar silencio, pero decidió hablar ante la gravedad de los hechos.

"Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio", comenzó diciendo en su publicación.

Juanita confesó que las amenazas la hicieron llegar a un punto límite y la obligaron a priorizar su bienestar emocional. "Fui amenazada y, aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé", expresó.

La hija del reconocido conductor también reflexionó sobre el peso que ha tenido llevar un apellido tan conocido, reconociendo que en muchas ocasiones prefirió mantenerse al margen para evitar conflictos.

"Después de la amenaza, sentí que tenía que hacerlo con honestidad, con claridad, con lo que merezco como ser humano, con muchísimo temor. Pero me estoy recordando lo que soy, y no hay miedo que exista que me frene a olvidar lo más importante", añadió.

Su mensaje rápidamente se viralizó, generando una ola de apoyo de parte de seguidores, colegas y figuras del espectáculo argentino que elogiaron su valentía por hablar abiertamente sobre una situación tan delicada.

Marcelo Tinelli expresa su preocupación y toma medidas

El conductor argentino Marcelo Tinelli, actual pareja de Milett Figueroa, no tardó en pronunciarse sobre la denuncia de su hija. A través de sus redes sociales, compartió un sentido mensaje en el que manifestó su tristeza y preocupación por lo sucedido, además de confirmar que ya se encuentran tomando acciones legales.

"Tuvo una experiencia dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos. Estamos tristes y preocupados por lo que pasó y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables", escribió el conductor.

Tinelli también pidió respeto y prudencia a los medios de comunicación para tratar el tema. "No haré más declaraciones públicas. Esto lo resolveremos en familia y con la justicia", sostuvo. Finalmente, acompañó su mensaje con una tierna fotografía junto a su hija, acompañada de una frase que conmovió a sus seguidores:

"Te amo siempre, mi Pebe Juanita Tinelli. Con toda mi alma".

La denuncia de Juanita Tinelli ha vuelto a poner en el centro de atención a una de las familias más mediáticas de Argentina. Por su parte, Marcelo Tinelli, quien recientemente destacó por su relación con Milett Figueroa y su serie Los Tinelli en Amazon Prime, enfrenta ahora una situación que lo lleva a priorizar la seguridad de sus seres queridos.