¿Están conviviendo? Marcelo Tinelli revela dónde se aloja la madre de Milett Figueroa en Argentina

La madre de Milett Figueroa, Doña Marthita Valcárcel, arribó hace unos días a Argentina para participar en la nueva temporada del reality "Los Tinelli", que retrata la vida del conductor Marcelo Tinelli y su entorno familiar. Su llegada ha despertado gran interés mediático, especialmente tras declaraciones del propio Tinelli sobre la convivencia y el rol que tendría durante las grabaciones.

Doña Marthita no convivirá con Milett y Marcelo Tinelli

Durante la reciente emisión del programa "América Hoy", se difundieron declaraciones de Marcelo Tinelli sobre la visita de la madre de Milett. En su podcast 'Estamos de Paso', el conductor argentino aclaró que Doña Marthita no se hospedará en su casa, sino en un hotel.

"¿Qué onda, la suegra está en tu casa, vive con vos?", le preguntaron a Marcelo. A lo que respondió: "Se queda unas semanas en un hotel. Milett también tiene su casa, podemos estar algún día, pero no es que convivamos" explicó el presentador.

Intentando conocer la versión de Doña Marthita, el programa se comunicó con ella, pero no pudo atender la llamada. Sin embargo, la madre de la modelo se pronunció por un mensaje de WhatsApp para explicar cómo transcurre su estadía en Argentina y su experiencia durante las grabaciones.

"Estoy grabando y cuando a Janet la contrate una productora tan importante como Amazon sabrá lo que es ser tratada a la altura del artista contratado: hotel 5 estrellas, suite de reina, maquillaje, peluquería, vestuario... Tiempo para paseos, reuniones familiares, hay mucho, pero fuera del trabajo estamos muy felices, unidos, compartiendo", declaró Doña Marthita, dejando ver su satisfacción por la experiencia.

Expectativa por el rol de Doña Marthita en el reality

La participación de la madre de Milett en "Los Tinelli" ha generado revuelo en Perú y Argentina. Su carácter frontal y su tendencia a responder sin rodeos ante críticas hacia su hija consolidan su figura como un personaje mediático con fuerte presencia.

Previo a su viaje, Doña Marthita protagonizó varios titulares al defender la relación de Milett con Tinelli, desmintiendo rumores de distanciamiento y cuestionando versiones que ponían en duda la autenticidad del vínculo.

Su inclusión en el reality promete mostrar una faceta más cercana y familiar de la madre de Milett, en medio de la constante atención mediática. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su intervención, se espera que aparezca en varios episodios junto al resto del clan Tinelli.

En el ambiente del espectáculo, las expectativas son altas. Algunos programas de farándula argentinos ya la han bautizado como "el nuevo personaje del reality", anticipando que su presencia podría aportar humor, espontaneidad y momentos memorables al formato televisivo.

Doña Marthita Valcárcel se convierte en un personaje clave en esta temporada de "Los Tinelli". Su carácter, cercanía con Milett Figueroa y la curiosidad generada por su rol en el reality prometen atraer la atención de los televidentes y mantener a la audiencia pendiente de cada aparición, consolidando su presencia en la farándula argentina y peruana.