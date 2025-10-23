Andrés Hurtado: PJ ordena levantar secreto de comunicaciones por caso de presunto lavado de activos

Andrés Hurtado afronta una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, acusaciones que lo vinculan con un posible intercambio de favores y pagos ilegales. Ante esto, ahora el Poder Judicial ha ordenado que se levante el secreto de comunicaciones para continuar con las investigaciones.

Levantan secreto de comunicaciones a 'Chibolín'

El juez Fernando Valdez ha declarado fundada la solicitud que presentó el fiscal contra el expresentador Andrés Hurtado para que se realice el levantamiento del secreto de comunicaciones por el caso de presunto lavado de activos.

Es así como se podrá acceder al registro histórico de llamadas y mensajes vinculados al expresentador de televisión. Se ordenó que se remita el registro histórico de llamadas y mensajes del 1 de enero de 2014 hasta el 17 de octubre de 2025 para realizar las investigaciones del caso.

Además, de que se autorizó acceder a las llamadas y mensajes de Andrés Hurtado, también se ha dispuesto esta orden para todo su círculo cercano. Entre estas personas se encuentran sus hijas Génesis y Josetty Hurtado, quienes están como testigos en el caso y se encuentran residiendo en el exterior.

Así mismo, está incluido el comediante Jorge Benavides, el futbolista Roberto Siucho y su hermano Francisco, el empresario Javier Miu Lei, la ciudadana venezolana Damaris Moreno y Kelly Medina. Estas personas que tienen o han mantenido algún vínculo cercanos con el exproductor televisivo.

Sobre el caso de Andrés Hurtado

La Fiscalía Suprema investiga a Andrés Hurtado por su presunta participación en el pago de una coima gestionada por el empresario Javier Miu Lei. Según la tesis fiscal, el dinero habría sido entregado con el objetivo de recuperar unas barras de oro incautadas por el Ministerio Público a la empresa de Miu Lei en el año 2020.

Además, el exconductor enfrenta una segunda investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en favor del futbolista Roberto Siucho. Este caso se remonta a 2019, cuando Siucho buscaba renunciar a la nacionalidad peruana ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. La Fiscalía sostiene que Hurtado habría intervenido irregularmente para favorecer el trámite del jugador.

De esta forma, Andrés Hurtado sigue en investigaciones por el caso de presunto lavado de activos, donde el Poder Judicial ha ordenado que se acceda a sus llamadas y mensajes desde el 2014 hasta octubre de 2025. Esto también incluiría a las hijas del expresentador y persones con quiénes ha tenido un vínculo cercano.